Serait-il possible que 29 ans avant la conquête de l'Everest par Edmund Hillary et Tensing Norgay, une jeune anglais du nom de Georges Mallory ait atteint ce sommet mythique ?

Escalade de l'Everest © Getty / Sansubba

On a perdu sa trace le 8 juin 1924 alors qu'il s’apprêtait à franchir l'arête nord-est. Il était 13 heures lorsqu'un épais nuage masqua sa silhouette et celle de son compagnon de cordée, Andrew Irvine.

Depuis, un mystère entoure la disparition de ces deux hommes, sont-ils parvenus à atteindre le sommet de l'Everest, presque 30 ans avant sa conquête officielle.

Le 1er mai 1999, une équipe d'alpiniste découvre sur la face Nord de l'Everest, à un peu moins de 8000 mètres d'altitude, le corps de George Mallory, figure mythique de l'alpinisme parti à l'assaut du plus haut sommet du monde en 1924. L'enquête est relancée.

Nous recevons aujourd’hui Jean-Michel Asselin, journaliste et écrivain, afin de revenir sur cette histoire où les indices ne font qu'épaissir une énigme passionnante.

