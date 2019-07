Une plongée dans la richesse de nos dialectes régionaux et la diversité des langues de par le monde.

Des manuels scolaires sont exposés à l'école bretonne Diwan le 4 juillet 2018 à Le Relecq-Kerhuon, dans l'ouest de la France. © AFP / Fred TANNEAU

Rediffusion.

Breton, occitan, basque, corse, alsacien… En France métropolitaine et d’outre-mer, 75 langues régionales feraient partie de notre patrimoine culturel. Si ces langues sont menacées de disparition, elles restent pour beaucoup de locuteurs leur langue de cœur et le reflet de leur identité.

Pour en parler nous recevons Rozenn Milin, membre de l'association Sorosoro, qui filme les langues menacées de disparition en collaboration avec des linguistes et des anthropologues, et Alexis Quentin, Vice-Président à l'Institut des Etudes Occitanes et membre du Réseau Européen pour l’Egalité des Langues (ELEN).

Nous ferons aussi un détour par le Tibet en compagnie de Nicolas Tournadre, spécialiste des langues tibétiques. Il le Haut plateau tibétain mais aussi voyagé à travers le monde, jusque dans les villages les plus isolés, à la rencontre de locuteurs de langues peu connues. C'est à partir des mythes et coutumes d'une communauté, dans laquelle il s’imprègne totalement, qu'il mène à bien ses recherches linguistiques.

