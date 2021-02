Du Ladakh au Groenland, en passant par la Mongolie, Christiane Mordelet, quand elle était enseignante, a fait vivre des aventures incroyables à de nombreux élèves. Aujourd'hui, elle réalise des documentaires sur l'éducation et la jeunesse à travers le monde.

Des garçons nomades mongols marchent dans le bétail au nord du désert de Gobi dans les contreforts des montagnes de Gobi Altai, autour de la région de Khongoryn Els, Parc national de Gobi Gurvansaikhan, Province d'Ömnögovi, Mongolie méridionale. © Getty / Timothy Allen

C’est la prof de sciences physiques que l’on aurait tous rêvée d’avoir !

En 35 ans de carrière, Christiane Mordelet a emmené avec elle en voyage près d’un millier d’élèves.

En plein désert de Gobi, elle a fait travailler des classes sur le big bang. Au Groenland, elle a donné des cours sur le pôle nord magnétique et le pôle nord géographique. Elle est aussi allée installer avec des lycéens un réfrigérateur solaire qu’elle avait construit avec eux, dans un village de l’ancien Zaïre.

Au cours de ces nombreux voyages, l’enseignante a appris à filmer. Elle est aujourd’hui retraitée de l’éducation nationale mais elle continue de réaliser des films sur l’éducation et les la jeunesse à travers le Monde.

Plusieurs de ses documentaires ont été primés, c’est le cas notamment de « grandir au Ladakh » récompensé lors du festival objectif aventure en janvier 2019.

Aujourd’hui Christiane Mordelet vient nous raconter sa vie de prof et de réalisatrice baroudeuse

En fin d’émission, le sociologue de l’alimentation Eric Birlouez nous parlera ratatouille. Nous verrons avec lui que pour remonter aux pays d’origines des ingrédients qui composent ce plat méditerranéen il faut aller bien plus loin que sur les rives de la grande bleue.

Les films de Christiane Mordelet :

Grandir au Ladakh

La bergère des glaces

Regards polaires

Extraits de l'émission

Quand on a mis ces premiers mur-Trombe au Ladakh, les gens avaient du coup à l'intérieur des températures supérieures à zéro. Un vieux monsieur nous a dit : "Ces murs-trombes, c'est bien, on a chaud, mais on est beaucoup plus malade". Parce que les virus et bactéries se multipliaient !

Autre anecdote en Afrique : "Je me suis fait remonter les bretelles par le directeur de l'école où on avait fait des cuiseurs solaires : ils marchaient bien, 120 à 130 °C à l'intérieur. J'ai dit "on va faire des pommes au four" (j'adore ça). Le directeur était scandalisé :

- Arrête immédiatement !

- Ben quoi, je fais des pommes au four ?

- On voit bien que tu viens des pays où tu on gaspille tout !

- Qu'est-ce que j'ai fait ?

- On n'a pas suffisamment de vitamines pour se permettre de cuire ces pommes !"

Récemment Christiane Mordelet a participé à la construction de bergeries solaires. "Elles étaient hyper étanches, dedans il faisait 12°C quand il faisait -30°C dehors. On avait tout bien calorifuté, calfeutré, etc.

- les bergers, vous êtes contents ?

- oui c'est bien pour le petit-déjeuner et le repas du soir

- et la nuit ?

- ah non, la nuit on dort dehors !

- pourquoi ?"

Parce que dans une maison solaire complètement étanche, complètement insonorisée, ils n'entendaient pas le loup arriver... Donc ils dormaient dehors. Et ils ont cassé les double vitrage.

Les origines de la ratatouille avec Eric Birlouez , sociologue de l'alimentation

La ratatouille est constituée d’aliments et d’ingrédients qui, pour la plupart, ne sont pas nés sur les rives de la Grande Bleue. Ils viennent de beaucoup plus loin, et ils ont donc accompli un très long voyage avant d’arriver dans nos assiettes… bien plus que le temps d’un bivouac !

La ratatouille est en quelque sorte un « concentré » de la mondialisation de l’alimentation, un mets dont les composants ont des origines géographiques aussi lointaines que variées.

