De la tomate rapportée du Mexique, au concombre venu des contreforts himalayens en passant par l’aubergine originaire de l’Asie du Sud Est, l’ingénieur agronome Éric Birlouez nous emmène sur la piste de ces légumes venus de très loin.

Éric Birlouez, ingénieur agronome, diplômé de « l’Agro » de Paris et sociologue. © Éric Birlouez

S’ils pouvaient parler, les légumes de nos potagers nous en raconteraient de belles. La tomate nous dirait comment les Aztèques au Mexique ont commencé à la cultiver avant que les conquistadors espagnols lui fassent traverser l’océan. Le concombre se souviendrait avec émotion des contreforts himalayens où il a grandi. L’oignon aurait du mal à retenir ses larmes en évoquant sa terre d’origine l’Asie centrale. La pomme de terre se venterait du culte dont elle faisait l’objet sur les rives du lac Titicaca, elle reviendrait peut-être aussi sur ce jour où elle a dû changer de nom pour être plus présentable devant le pape. La carotte nous expliquerait sûrement comment elle est devenue orange en passant par la Hollande...

La plupart de nos légumes ont fait bien du chemin et vécu bon nombre d’aventures avant de s’enraciner dans notre sol et notre gastronomie. Des épopées que raconte l’ingénieur agronome Eric Birlouez dans un livre passionnant intitulé « Petite et grande histoire des légumes » aux éditions Quae.

Aujourd’hui, il nous emmène sur la piste de ces légumes auxquels les humains ont fait vivre de véritables odyssées.

Et dans la dernière partie de l’émission nous partirons pour une ballade surprenante et insolite dans plusieurs grandes villes du Monde avec l’auteur et vidéaste Patrick Baud.

Son livre Etranges escales : Les grandes villes du monde comme vous ne les avez jamais vues est publié par Dunot

La chaine Youtube de Patrick Baud: Axolot

