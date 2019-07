Alors qu'a lieu l’exposition « Toutânkhamon - le Trésor du Pharaon » à Paris, retour sur la vie et la découverte d'un des pharaons les plus fascinants de l'Egypte ancienne.

Toutânkhamon, le trésor du pharaon © Getty / assalve

Le 4 novembre 1922, Howard Carter et son équipe font l’une des découvertes les plus spectaculaires de l’égyptologie. Dans un endroit peu exploré de la Vallée des Rois, ils mettent à jour la première marche d'un escalier creusée dans la pierre...

Au bout, le tombeau de Toutankhamon se dévoile, contenant un trésor fastueux de plus 5000 objets : statues, animaux étranges, bijoux, objets d'or, de bois, de verre et de métaux précieux... A travers ce mobilier se révèle la vie et le règne du fils d'Akhenaton, pharaon arrivé au trône à l'âge de 8 ans et dont la mort reste mystérieuse.

A 16h, Vincent Rondot et Dominique Farout nous invitent à un voyage dans le temps, à la découverte d'un pharaon entré dans la légende.

L'expo

Du 23 mars au 22 septembre 2019, l'exposition "Le Trésor du Pharaon" à la Grande Halle de la Villette présente 150 objets originaux du tombeau de Toutankhamon.

