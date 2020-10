Le 17 novembre 2016, à 20h20, la vie de Thomas Pesquet bascule. À bord du vaisseau Soyouz MS-03, l'astronaute français s'élance pour une odyssée hors du commun, direction l'espace.

L'astronaute français Thomas Pesquet le 17 mars 2014 lors d'une présentation presse à Paris. © AFP / FRANÇOIS GUILLOT

Astronaute : voilà typiquement le genre de métier auquel on rêve quand on est petit et qu’on oublie en grandissant. A quelques exceptions près : Il se raconte qu’avant de devenir le dixième astronaute français, le petit Thomas Pesquet a passé de longues heures à piloter le vaisseau spatial en carton que lui avait confectionné son papa.

Trente ans plus tard il s’asseyait à bord d’un vaisseau Soyouz et mettait le cap sur la station spatiale internationale pour y travailler pendant 6 mois. Et ce n’était qu’un début puisque cet été Thomas Pesquet a annoncé qu’il retournerait à bord l’ISS pour une nouvelle mission au printemps 2021.

Alors la question se pose : qu’est ce que Thomas Pesquet a de plus que tous les autres enfants de sa génération qui rêvaient eux aussi un jour d’aller voir d’un peu plus prêt les étoiles ? Faut-il être déjà un peu extraterrestre pour obtenir son ticket pour l’espace ?

Pour vous faire une idée sur la question, nous vous proposons une rediffusion de l’émission que nous avions faite avec lui, diffusée pour la première fois le 4 juillet 2019.

