De Burgos, la ville natale du Cid, à Valence, où il mourut, Marc Fernandez a parcouru à vélo 900 kilomètres à travers une Espagne méconnue, immensément vide aux paysages grandioses

« A vaincre sans péril on triomphe sans gloire ! » Cette phrase a dû trotter dans la tête du journaliste et écrivain Marc Fernandez lorsqu’il s’est élancé sur le chemin du Cid en Espagne.

Le Cid n’est pas seulement le héros de la pièce de Corneille. Il fut un chevalier - un vrai - qui a traversé avec fracas l’Espagne au XIeme siècle. Il est aujourd’hui une des grandes figure de l’Histoire de ce pays .

Un peu plus de 900 ans plus tard, Marc Fernandez a donc décidé (n’écoutant que son courage) de partir sur les traces de ce combattant de légende à la vie extraordinaire. Un voyage qu’il a entrepris non pas à cheval mais à VTT.

De Burgos (la ville natale du Cid) à Valence (où il mourut), notre intrépide cycliste a parcouru 900 kilomètres à travers une partie de l’Espagne méconnue, immensément vide aux paysages grandioses dignes d’un Western.

Le nouveau Western, c’est d’ailleurs le titre que Marc Fernandez a donné au récit de son aventure publié aux éditions Paulsen.

