Laurent Tillon nous raconte une histoire vieille de 240 ans, celle du majestueux chêne Quercus qui est liée à celle de tout le petit peuple de la forêt.

Le chêne de Quercus © Getty / Sylvain CORDIER

Il est des rencontres décisives qui peuvent influencer toute une existence. Celle qu’a faite Laurent Tillon en forêt de Rambouillet en fait partie. Il avait 15 ans quand il a rencontré Quercus et depuis il ne peut plus se passer de lui. Il est un repère, un soutien, un ami… Détail qui a son importance : Quercus est un majestueux chêne de 240 ans.

Un peu comme le petit prince d’Antoine de Saint-Exupéry avait noué avec sa rose une relation qui faisait d’elle une rose unique au monde, Laurent Tillon a fait de Quercus un chêne unique au monde.

Lui l’ingénieur forestier, qui côtoie à longueur de journée des arbres a besoin de rendre régulièrement visite à CE chêne.

A force de le côtoyer et de le regarder vivre par tous les temps et en toutes saisons, il a appris à le connaitre. La forme de ses branches, les cicatrices sur son écorce, sa façon de bourgeonner, ses relations avec le peuple de la forêt…

Progressivement le géant de bois a dévoilé sa longue et tumultueuse histoire à son visiteur

Une Histoire que Laurent Tillon raconte dans son livre intitulé Etre un chêne aux éditions Actes Sud.

Cet après-midi, il nous emmène dans la forêt de Rambouillet à la rencontre de Quercus.

