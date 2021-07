C'est un train mythique. Il chevauche les plaines, les steppes, la Taïga, les collines boisées et les montagnes de deux continents, l'Europe et L'Asie.

Trois mois à bord du Transsibérien © Getty / Katrin Sauerwein / EyeEm

Bienvenue à bord du transsibérien !

Si vous faites le trajet d'un bout à l'autre en une seule fois, vous partirez de Moscou pour arriver 7 jours et 6 nuits plus tard à Vladivostok. Après avoir traversé 7 fuseaux horaires et 80 villes.

9 280 km de chemin de fer : de quoi faire de nombreuses découvertes et pas mal de rencontres.

L’écrivaine Geraldine Dunbar en a fait l’expérience. Elle raconte son périple dans un livre intitulé "Seule sur le Transsibérien - mille et une vies de Moscou à Vladivostok" aux éditions Transboréal.

Cet après-midi, elle vient nous raconter ce long voyage aller et retour qu’elle a effectué à bord de ce train de légende.

La programmation musicale

Michel JONASZ La terre et le père

ARLO PARKS Hope

BARBAGALLO Regarde

=> Cette émission est une rediffusion du 25 juillet 2014

Et en fin d’émission la journaliste Lucie Azema viendra nous présenter son livre "Les femmes aussi sont du voyage"

Extrait de l émission du 13 mars 2021