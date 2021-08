Rencontre avec le paléontologue le plus connu et le plus aimé des français.

Le paléontologue Yves Coppens, décembre 2016 © AFP / LIONEL BONAVENTURE

C’est l’histoire d’un petit garçon qui depuis sa Bretagne, sans trop savoir pourquoi, rêvait de terres lointaines et exotiques. Sans davantage savoir pourquoi, à la même période, il se mit à se passionner pour les civilisations disparues et les époques révolues.

Une fois devenu grand, assez naturellement, il devint paléontologue et se lança dans des expéditions de grande ampleur. Inlassablement avec ses collègues et ses équipes il fouilla le sol du Tchad à l’Ethiopie en passant par l’Indonésie, la Chine, la Mauritanie ou encore la Sibérie.

Des tonnes et des tonnes de sédiments retournés. Et à la clé,

Des découvertes majeures dont le squelette fossile de Lucy,

Une grande tante australopithèque âgée de 3,2 millions d’années.

Aujourd’hui, le petit garçon est devenu un scientifique de renommée mondiale, il est certainement le paléontologue le plus connu et le plus aimé des français. Près de 80 ans après le début de cette histoire, la passion d’Yves Coppens est toujours intacte et il prend toujours autant de plaisir à la partager. Nous avions eu le plaisir de le recevoir à l’été 2018 et cet après midi ,nous vous proposons une nouvelle diffusion de cet entretien.

La programmation musicale