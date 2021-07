Christian Clot, explorateur, a monté en mars dernier l’expédition "Deep Time". Avec quatorze autres participants, il a passé 40 jours et 40 nuits dans une grotte en Ariège

Les explorateurs de la mission Deep Time dans la grotte de Lombrives en Ariège © Getty / FRED SCHEIBER

Ils sont 15 à avoir relevé le défi. Pendant 40 jours, ils ont vécu coupé de tout, sans la lumière du soleil et sans aucun moyen de connaître l'heure. L'objectif ? Etudier les effets sur le cerveau humain d'un tel confinement.

C'est la grotte de Lombrives, la plus grande d'Europe, qui a été retenue pour accueillir les courageux aventuriers. A l'intérieur, une température qui ne dépasse jamais les 10°C et un taux d'humidité de 100%. Mais surtout, des tâches bien précises à remplir pour chacun des membres de l'expédition. Entre topographie 3D de la grotte, recensement des gravures et tentative de faire pousser un potager, les "deeptimers" n'ont pas eu le temps de s'ennuyer.

C'est pendant le premier confinement lié à l'épidémie de Covid que Chrisitan Clot, explorateur, a eu l'idée de cette mission. En cause, les retours de nombreuses personnes qui se plaignaient de perdre la notion du temps pendant ce confinement. Lui est déjà un habitué des aventures en conditions extrêmes. Il a d'ailleurs fondé l'Adaptation Institute, qui travaille précisément sur la façon dont l'être humain s'adapte aux conditions extrêmes. Un moyen d'anticiper les conditions de vie de demain, induites par les grands changements climatiques annoncés.

La programmation musicale