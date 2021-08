Sa passion des glaciers l'a transportée au Groenland, au Svalbard, en Himalaya, dans les Andes... Aujourd'hui, la glaciologue Heidi Sevestre nous raconte ses expéditions à l'autre bout du monde et alerte sur l'impact du changement climatique.

Les glaciers du monde © Getty / PHILIPP ROHNER / 500px

C’est l’histoire d’une étudiante qui dans le cadre du programme d’échange Erasmus opte pour une destination étonnante. Alors que bon nombre de ces camarades choisissent d’aller étudier quelques mois dans une ville au climat doux et ensoleillé (à Barcelone ou à Rome par exemple) elle choisit de faire son Erasmus dans l’université la plus au nord de la planète, au Spitzberg, une île de l’archipel du Svalbard situé entre le Nord de la Norvège et le pôle Nord.

Un peu givrée notre étudiante ? Non Heidi Sevestre (c’est son nom) est simplement passionnée par les glaciers depuis sa plus tendre enfance. C’est dans les montagnes de Haute Savoie, où elle a grandi, qu’est née sa passion. Alors pour elle, le Spitzberg c’est le paradis. D’ailleurs elle y retournera pour y faire sa thèse pendant quatre ans.

Aujourd’hui Heidi Sevestre est devenue glaciologue. Elle a arpenté des glaciers sur tous les continents. Et elle partage son temps entre expédition et vulgarisation scientifique pour alerter le grand public sur les effets du changement climatique sur ces géants de glace.

Cet après-midi, du Spitzberg à l’Himalaya en passant par l’Antarctique, la Cordillères des Andes ou encore les Alpes, Heidi Sevestre nous emmène à la découverte des glaciers de notre planète

Et en fin d’émission nous retrouverons comme tous les lundis Eric Birlouez. Pour sa dernière odyssée savoureuse de l’été, il nous emmènera sur les routes de la grenade.