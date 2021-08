Partons avec la romancière à la découverte du Japon et de Kyoto, de ses temples zen, de ses jardins de pierres et de mousses et de ses cerisiers en fleurs

Sur la liste des pays qui fascinent, intriguent, déboussolent le plus les occidentaux, le Japon figure en bonne place. La romancière Muriel Barbery s’est prise de passion pour ce pays avant même d’y avoir mis les pieds.

Elle n’a pas non plus attendu que les Jeux Olympiques mettent le pays au centre de toutes les attentions. L’intérêt de l’écrivaine pour la culture japonaise n’avait d’ailleurs pas échappé aux millions de lecteurs de son deuxième roman « L’élégance du Hérisson ». C’est juste après avoir écrit ce livre que notre romancière nippophile s’est rendue pour la première fois, en 2006, au Pays du Soleil levant. Suite à ce premier voyage, résolument sous le charme, elle a vécu pendant deux ans à Kyoto. Ville dans laquelle se déroule l’histoire de son dernier roman « Une rose seule» publié chez Actes Sud.

Une errance pleine de sensation, d’émotions et de rencontres qui nous a donné envie, à notre tour, de partir à la découverte du Japon, de Kyoto, de ses temples zen, de ses jardins de pierres et de mousses et de ses cerisiers en fleurs avec pour guide Muriel Barbery.

La programmation musicale

CIPIERRE Avril

LONDON GRAMMAR Californian

Shintaro SAKAMOTO Don't know what's normal

