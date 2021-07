Elle a navigué sous toutes les latitudes, par tous les temps, sur toutes les mers du globe, en solitaire ou en équipage. Embarquons cet après midi avec lsabelle Autissier

Quand elle part en mer elle dit qu'elle rentre à la maison.

En 1991 elle est devenue la première femme à faire un tour du monde en course à la voile.

Après cet exploit elle a consacré une grande part de sa vie à la course au large en solitaire ou en équipage.

Et après avoir parcouru les océans à toute allure, s’être laissé grisée par la vitesse, enivrée par les victoires, la navigatrice a choisi de ralentir et de prendre le temps de savourer la mer. Trois mois par an elle prend le large avec à son bord des scientifiques, des sportifs ou encore des écrivains.

Cet après midi Isabelle Autissier accoste dans notre Bivouac

Elle va nous dire comment se déroule la vie, lors des courses en solitaire, à bord d'un voilier 3 mois sans toucher Terre.

Et nous raconter les tempêtes les frayeurs et puis ces moments de plénitude où elle se sent en parfaite harmonie avec l'océan. Ces moments qui font qu'elle se sent si bien quand elle prend la mer.

Aujourd’hui ils nous emmèneront en Corse faire de la luge face à la mer.