Depuis plus de 50 ans, ce grand photographe et cinéaste nous rapporte les contrastes, les ombres et les lumières des pays qu’il traverse et des gens qu’il rencontre.

Raymond Depardon à Cannes en 2017 © Getty / Stephane Cardinale - Corbis

Tour à tour reporter de guerre, photographe, documentariste, portraitiste, toute sa vie, Raymond Depardon n’a cessé de prendre la route pour observer le monde à travers l’objectif de son appareil photo ou de sa caméra.

Son premier grand voyage, c’est celui qui lui a fait quitter la ferme de ses parents, à 16 ans, pour monter à la capitale et vivre sa passion pour la photographie. Un premier grand voyage qu’il vivra comme un déracinement. Mais ses racines paysannes, il les retrouvera ailleurs au détour des chemins de terres d’Afrique ou d’Amérique du Sud. Elles le conduiront également à réaliser 3 films sur l’évolution de la vie agricole en France.

Son insatiable curiosité l’a aussi emmené loin des campagnes, des pampas et des brousses. Raymond Depardon a eu, dans son viseur ,des grands fauves de la politique. Appareil photo en bandoulière, il s’est aussi enfoncé dans la jungle des grandes villes aux Etats-Unis ou encore au Japon.

Que garde notre photographe baroudeur de tous ses voyages, et de toutes ses rencontres ? Nous allons en avoir un aperçu avec cette nouvelle diffusion de l’entretien que nous avait accordé Raymond Depardon en août 2018.

La programmation musicale

Johnny HALLYDAY A tout casser

Jimmy PAGE Jane BIRKIN Ces murs épais

MAXWELL FARRINGTON & LE SUPERHOMARD We, us the pharaohs

=> Cette émission est une rediffusion du 14 août 2018

Nus et culottés

