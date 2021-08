Ecrivaine, reporter, photographe, Ella Maillart fut l'une des plus grandes aventurières du 20ème siècle.

Ella Maillart (1903 - 1997). Elle fut voyageuse, écrivaine et photographe suisse. © AFP / Ulf Andersen / Aurimages

Comme tous les mercredis, nous retraçons le parcours d’un grand voyageur qui a marqué son époque. Aujourd’hui c’est sur les pas d’une voyageuse que nous partons :Ella Maillart

A peine sortie de l’adolescence, elle quitte sa Suisse natale, pour prendre la mer d’abord puis pour traverser les steppes et les monts d’Asie Centrale à la recherche des nomades. Viendront ensuite la Chine, l’Afghanistan et l’Inde. Ce qui importe le plus à cette intrépide voyageuse au regard bleu intense et au caractère bien trempé, c’est la rencontre de l’autre, sous une yourte Kirghize comme au pied des bouddhas de Bamiyan.

Rencontrer l’autre pour se découvrir soi-même, tel semblait être l’un de ses moteurs.

Olivier Weber, écrivain et grand reporter connait bien les régions qu’à traversées Ella Maillart.

Cinquante ans après elle, il a emprunté les mêmes chemins et décidé de raconter la vie de cette voyageuse devenue mythique dans une biographie intitulée : « je suis de nulle part » aux éditions Payot.

Cet après-midi, Olivier Weber nous emmène sur les traces de celle que Paul Valéry surnommait « La femme du globe »

