La route de Marco Polo à travers les déserts orientaux - Carte de Giovan Battista Ramusio (1540) et Francesco Grisellini (1761). XVIE / XVIIIe siècles © Getty / De Agostini / A. Dagli Orti

Vous vous souvenez peut-être de ces frises chronologiques à l’école sur lesquelles figuraient les grands noms des explorateurs. Le premier d’entre eux, celui qui figurait le plus à gauche sur la frise : avant Magellan, avant Vasco de gamma, avant Christophe Collomb, c’est celui de Marco Polo.

Ce vénitien a effectué un immense périple au XIIIe siècle. Il est allé jusqu’en Chine par voie terrestre, en passant par la Perse, l’Afghanistan et le Pamir puis est revenu par la mer, via Sumatra, Ceylan et le golfe persique. Un voyage de 24 ans. Le parcours deviendra le symbole de la mythique route de la soie au cœur des échanges entre Orient et Occident.

Mais à quoi pouvait ressembler ce voyage dans des contrées lointaines à cette époque ? Quelle représentation du Monde un européen du XIIIe siècle pouvait-il avoir ?

C’est ce que nous allons découvrir avec Louis-Marie Blanchard, auteur avec sa fille Elise Blanchard d’un très beau livre intitulé "Marco Polo – L’incroyable voyage" aux éditions Paulsen

Lui-même grand voyageur, Louis-Marie Blanchard a traversé certaines régions que Marco Polo avait parcouru en son temps. Il va nous emmener sur les pas de ce voyageur devenu mythique et nous dire ce que l’on sait aujourd’hui de son incroyable voyage.

