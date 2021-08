Elles s'appelaient Adrienne Bolland, Hélène Boucher ou encore Amélia... Dés les débuts de l’histoire de l’aviation. plusieurs femmes ont pris la voie des airs.

Hélène Boucher en 1929 au Bourget © Getty / Keystone-France/Gamma-Keystone

Si je vous demande de me citer des noms de pilotes qui ont marqué l’histoire naissante de l’aviation au début du XXe siècle. Vous penserez peut-être à Antoine de Saint Exupéry, Jean Mermoz ou Charles Lindberg…

Les noms de femmes pilotes viennent moins spontanément en tête

Ils sont moins connus, pourtant plusieurs femmes ont pris la voie des airs dès les débuts de l’histoire de l’aviation. Elles ont réalisé des premières, battu des records et participé aux tests pour améliorer et rendre plus sûres les machines volantes.

Aujourd’hui nous vous proposons de retracer le parcours et l’histoire de ces pionnières de l’aviation avec pour guide Catherine Maunoury, aviatrice, présidente de l’aéroclub de France. Elle a été 10 fois championne de France de voltige et deux fois championne du Monde.

C’est donc en toute confiance que nous lui confions le manche et que nous partons bivouaquer avec elle, sur les tarmacs du monde sur les pas de ces pionnières de haut vol.

Cette émission est une rediffusion du 17 juillet 2019.