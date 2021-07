Ce nom n’est pas très connu en France mais John Muir est une figure mythique aux Etats-Unis. Sa vie entière ressemble à une gigantesque expédition naturaliste. On lui doit notamment la création du Parc National de Yosemite.

L'écrivain naturaliste américain John Muir © AFP / John Muir

« C’est l’homme le plus libre que j’ai jamais rencontré » voici ce que disait le président des Etats-Unis Theodore Roosevelt il y a un peu plus d’un siècle au sujet de John Muir.

Très jeune, il a décidé de vivre au plus près de la nature.

Il a d’abord arpenté les Etats-Unis puis le monde entier. Marcheur à la résistance physique exceptionnelle, vagabond passionné de botanique et de géologie, il a su partager et transmettre son émerveillement à travers des livres et des articles mêlant savoirs scientifiques et poésie. Cet amoureux des terres sauvages était aussi un visionnaire. John Muir a utilisé sa notoriété pour alerter ses contemporains des dangers de la surexploitation de la nature. On lui doit notamment la création du Parc National de Yosemite.

Dans une biographie intitulée « J’aurais pu devenir millionnaire j’ai choisi d’être vagabond » l’écrivain Alexis Jenni raconte la vie de ce pionnier de l’écologie incroyablement libre

