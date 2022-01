Après avoir parcouru 1 130 kilomètres dans l'immensité glacée de l'Antarctique, Mathieu Tordeur est devenu à 27 ans le plus jeune explorateur à rejoindre le pôle Sud depuis la côte, seul et en autonomie totale. Il raconte...

Un Manchot d'Adélie sur un iceberg dans l'Antarctique © Getty / Mint Images - David Schultz

Pour cette nouvelle année qui commence, nous vous souhaitons tout le bonheur possible et pourquoi pas de réaliser votre rêve le plus fou comme l’a fait Matthieu Tordeur il y a quasiment 3 ans. Le 13 janvier 2019, au beau milieu de l’Antarctique, le jeune homme en larmes, se tenait, debout dans l’alignement de l’axe de rotation de la Terre.

A 27 ans, il devenait le plus jeune explorateur à rejoindre le pôle Sud depuis la côte, seul, en autonomie totale et sans assistance.

L’exploit a été salué par les médias. Mais qu’est ce qui a poussé cet aventurier à entreprendre cette traversée de 1130 kilomètres en région polaire ? Qu’est-il allé chercher dans cet univers de glace et de neige ?

Comment a-t-il vécu la solitude ? Le soleil qui ne se couche jamais ? L’absence d’odeur ? ou encore le manque de repère auquel accrocher son regard ?

C’est ce que l’explorateur raconte dans un livre intitulé "Le continent blanc" aux éditions Robert Laffont , livre qui sera prochainement réédité en poche.

A voir : Le film de Matthieu Tordeur retraçant son expédition : Objectif Pôle Sud disponible en DVD.

Une rediffusion du 1er juillet 2019

Et en fin d’émission, nous retrouverons avec plaisir notre sociologue de l’alimentation préféré Eric Birlouez qui n’a pas son pareil pour raconter comment les explorateurs d’hier ont apporté dans nos assiettes de nouvelles saveurs et de nouveaux goûts. Aujourd’hui, il nous emmènera sur les routes d’un fuit exotique : la grenade.

Une rediffusion du 23 aout 2021

