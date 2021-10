Des Marquises à Tahiti en passant par les îles Sous-le-Vent et l’archipel des Tuamotu, Titouan et Zoé Lamazou nous emmènent au delà des clichés à la découverte des îles polynésiennes et à la rencontre de leurs habitants,

Comme d’autres grands voyageurs avant lui, après avoir sillonné le monde, Titouan Lamazou a décidé, il y a quelque temps, de faire de la Polynésie son port d’attache. L’occasion, pour le peintre navigateur d’étoffer une galerie de portraits commencée il y a plus de 20 ans. Au gré de ses escales dans les 5 archipels polynésiens, l’artiste a peint les visages des habitants des lagons et des forêts. Sa fille, Zoé Lamazou, journaliste et documentariste, l’a accompagné dans ces voyages pour faire émerger la parole de ses portraits.

Pendant que le père, du bout de ses pinceaux, saisissait les regards, les attitudes et les âmes, la fille recueillait les mots, les espoirs et les colères des modèles. Hommes, femmes et enfants lui ont raconté leur lien à la terre et à la mer, leurs croyances, mais aussi la façon dont la colonisation a bouleversé leur histoire collective et familiale.

Ces récits accompagnés de 200 dessins, peintures et croquis réalisés par Titouan Lamazou sont présentés dans un très beau livre intitulé « Escales en Polynésie » paru aux éditions Aux vents des îles.

Cet après-midi des Marquises à Tahiti en passant par les îles Sous-le-Vent et l’archipel des Tuamotu, Titouan et Zoé Lamazou nous emmènent à la découverte des îles polynésiennes et à la rencontre de leurs habitants.

A noter que les ouvrages de Chantal Spitz et Titaua Peu,sont également édités au Vent des Iles

Et en fin d’émission nous serons en ligne avec un autre navigateur, Victor Rault, qui s’apprête à larguer les amarres pour refaire le voyage qu’avait fait Charles Darwin en son temps à bord du Beagle

Dimanche 3 octobre prochain à Concarneau, Victor Rault larguera les amarres de son navire "Mukti" direction le Cap-Vert. Son objectif : réaliser un tour du monde de 4 ans, dans le sillage de Charles Darwin, afin de faire un état des lieux de la biodiversité de notre planète.

Pour cela, Victor va se rendre à chaque étape où s'est arrêté le célèbre scientifique. Sur place, il comparera ce que Charles Darwin décrivait dans sa célèbre théorie de l'évolution avec les études actuelles des scientifiques qu'il rencontrera.

Par la suite, Mukti se rendra au Brésil.

On peut suivre le périple de Victor Rault sur son site

John Mairai (metteur en scène et professeur d’Orero, l’art déclamatoire tahitien au conservatoire de Papeete ) lit et commente "Le voyage autour du monde" de Bougainville (1771), et conclut par « comment on peut croire des inepties pareilles ? »

LSD, La série documentaire. Tahiti de l'autre côté du miroir (1/4) 31/08/2020 sur F. Culture

Les voix de Chantal Spitz et Titaua Peu, auteures , Ben, membre Fondateur de l'association culturelle Motu Haka, Jean-Claude Teriierooiterai , homme de culture, docteur en linguistique et anthropologie et membre de l'Académie tahitienne Fare Vāna’a, sont extraites de "L’Errance et le Divers, escale aux Marquises", un film de Zoé Lamazou réalisé pour l'exposition "Le Bateau-atelier de Titouan Lamazou" au musée du quai Branly - Jacques Chirac, 2018-2019

Reportage de Stéphane Cosme sur l'île de Raiatea , où se trouve le plus important marae de Polynésie, Taputapua-tea « centre du monde polynésien » . L'heure ultramarine France Inter 25/07/2011

