Spécialiste des plantes sauvages comestibles, l'ethnobotaniste François Couplan nous emmène dans un voyage sensoriel au cœur du monde végétal.

Illustration du livre de François Couplan, "Émerveillez-vous ! Un voyage sensoriel au cœur du monde végétal", (Les liens qui Libèrent) © Getty / Jenny Dettrick

C’est l’histoire d’un petit garçon qui très tôt se met à observer les plantes auxquelles on ne prête pas vraiment attention. Celles que l’on nomme "mauvaises herbes" quand elles s’invitent dans nos jardins et que l’on appelle "plantes sauvages" quand on les croise en balade.

Pour notre jeune garçon toutes ces espèces végétales constituent une source inépuisable d’émerveillement. Quel que soit l’endroit où il les rencontre, entre deux pavés, dans un jardin public ou à la montagne ,les plantes attirent son regard et attisent sa curiosité. Il les observe, il les sent, il les touche et parfois même il les goûte. Tant et si bien qu’au fil des années un lien indéfectible- presque viscéral - se tisse entre lui et elles. Un lien qui va guider le reste de son existence.

Plus de 60 ans après le début de cette histoire, notre petit garçon François Couplan est devenu un ethnobotaniste reconnu, spécialiste des plantes sauvages comestibles. Il les a étudiées sur les 5 continents. Mais après toutes ces explorations lointaines, il reste plus que jamais amoureux de la flore de nos régions: de la lavande sauvage à la reine- des prés en passant par l’ail des ours.

Dans son dernier livre intitulé « Emerveillez-vous ! » aux éditions Les liens qui libèrent, il nous invite à un voyage sensoriel au cœur du monde végétal. Une invitation que nous ne pouvions refuser !

Cet après-midi nous partons avec François Couplan bivouaquer au milieu des plantes sauvages.

À lire :

L'herbier à croquer aux éditions Exuvie

Toutes les infos concernant les stages de découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales organisés par François Couplan sont à retrouver ICI

Le temps d'un bivouac vous conseille :

le Festival Etonnants Voyageurs qui se tient à Saint Malo LES 4 5 et 6 JUIN

La très belle programmation est à retrouver ICI

