On l'a vu nager sereinement à côté d'un grand requin blanc dans le film "Océans". Le plongeur et océanographe François Sarano nous emmène à la rencontre de ces gros poissons bien plus menacés que menaçants.

L’océanographe François Sarano qui nage avec un requin © Pascal KOBEH

Un plongeur qui nage épaule contre nageoire avec un grand requin blanc de plus de 5 mètres. Ces images ont fait le tour du monde. Elles ont été réalisées en 2006 au large des côtes mexicaines pour le film Océans. L’homme qui nage si sereinement à côté de cet immense requin, c’est le plongeur et océanographe François Sarano. Il a consacré sa vie aux océans.

Ancien chef d’expédition sur la Calypso du Commandant Cousteau, il n’a jamais cessé depuis d’aller à la rencontre du peuple des mers, cachalots, baleines et autres animaux marins parmi lesquels une quarantaine d’espèces de requins différentes. Certaines de ses rencontres avec les squales l’ont bouleversé et lui ont donné envie de réhabiliter ces animaux que nos imaginaires collectifs accablent à tort d’une terrifiante réputation de mangeur d’homme.

L’océanographe François Sarano qui nage avec un requin / Galatée films

Dans un livre intitulé « Au nom des requins » qui vient de paraitre aux éditions Actes Sud, François Sarano raconte ses plongées épiques, ses observations inattendues et les moments de grâce qui ont fait vaciller ses certitudes. Il partage aussi les récentes découvertes scientifiques sur ces requins que l’on connait encore très mal. Et nous invite à réfléchir au sort que notre espèce réserve à ces grands poissons cartilagineux bien plus menacés que menaçant.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Alors oubliez les dents de la mer et prenez une grande inspiration, cet après-midi, François Sarano tente de nous réconcilier avec les requins et nous emmène à leur rencontre à travers les océans du monde.

Découvrez plus de photos sur la nouvelle page Instagram du temps d'un bivouac

Pour aller plus loin:

A lire : Au nom des requins de François Sarano qui vient de paraitre chez Actes Sud

A voir : Méditerranée, le royaume perdu des requins de Stéphane Granzotto et François Sarano distribué par Zed Productions

OCÉANS de Jacques Perrin, Jacques Cluzaud

Longitude 181 est une association qui œuvre pour la protection de l'Océan , elle a été fondée en 2002 par François Sarano

