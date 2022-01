Le 10 novembre dernier, le jeune athlète paralympique Théo Curin se lançait dans la traversée du Lac Titicaca à la nage en totale autonomie, depuis la baie de Copacabana en Bolivie aux côtés de la vice-championne olympique de natation Malia Metella et de l’éco-aventurier Matthieu Witvoet.

Théo Curin, Malia Metella et Matthieu Witvoet. © Andy Parant

C’est un exploit inédit, une aventure à peine croyable qui s’est déroulée en novembre dernier sur le lac Titicaca à 3 800 mètres d’altitude dans la cordillère des Andes.

Théo Curin, nageur paralympique / Andy Parant

L’idée de ce défi un peu fou a germé dans la tête du nageur handisport Théo Curin lors du premier confinement. Et comme le jeune homme a de la suite dans les idées, le projet s’est concrétisé près d’un an et demi plus tard.

Le 10 novembre dernier, l’athlète amputé des 4 membres, et ses coéquipiers la vice-championne olympique de natation Malia Metella et l’aventurier Matthieu Witvoet, ont plongé dans l’immense lac Titicaca pour le traverser à la nage dans toute sa longueur.

Théo Curin, Malia Metella et Matthieu Witvoet. / Andy Parant

Le trio est parti des rives boliviennes du lac sacré pour gagner celles du Pérou. Nos intrépides nageurs ont ainsi parcouru près de 108 km en un peu plus de 10 jours. Ils se sont relayés pour tracter leur radeau, affrontant le froid, le manque d’oxygène et les imprévus. Car des imprévus il y en a eu et pas qu’un peu. Lesquels ? Ils vont nous le raconter.

Théo Curin, Malia Metella et Matthieu Witvoet. / Andy Parant

Cet après-midi, Théo Curin, Malia Metella et Matthieu Witvoet nous emmènent bivouaquer dans la cordillère de Andes sur le plus haut lac navigable du monde, là où ils ont dû repousser leurs limites pour réaliser leur rêve.

