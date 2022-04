Emission spéciale en direct de la Cité de l'architecture et du patrimoine à Paris pour découvrir en avant-première l'exposition évènement "Machu Picchu et les trésors du Pérou" qui retrace 3 000 ans de civilisation des origines aux Incas.

Coiffe frontale avec plumes métalliques - Culture Chimu © World Heritage Exhibitions

Le 24 juillet 1911, après une longue marche dans la forêt tropicale péruvienne, l’explorateur américain Hiram Bingham découvre le sanctuaire inca du Machu Picchu. Ses clichés font l’objet, dès 1913, d’un numéro entier de National Geographic et la mystérieuse cité inca érigée au-dessus des nuages devient célèbre dans le monde entier.

Plus d’un siècle après cette découverte, l’exposition Machu Picchu et les trésors du Pérou, s’installe à la Cité de l’architecture et du patrimoine, à Paris. Cette exposition immersive dont France Inter est partenaire, nous emmène à la découverte de 3 000 ans de civilisations des origines aux incas avec, tout au long du parcours ,des objets archéologiques à la valeur inestimable : céramiques sublimes, textiles somptueux, vaisselles luxueuses, parures en or et bijoux d’orfèvres.

La plus grande collection péruvienne d’or et d’argent ayant jamais voyagé hors du pays attend les visiteurs.

Bol bimétallique cérémoniel avec scène mythologique ciselée / Musée Larco, Lima-Pérou

Une semaine avant l’ouverture au public, les peintures sont à peine sèches, la plupart des objets ont été installés dans les vitrines, et pendant que les techniciens règlent les derniers éclairages nous allons avoir le privilège de découvrir avec vous en direct et en avant-première cette grande et belle exposition en compagnie de l’une de ses commissaires Carole Fraresso et de deux archéologues spécialistes des civilisations anciennes du Pérou , Aïcha Bachir Bacha et Nicolas Goepfert

