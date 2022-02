De l’Argentine à Haïti en passant par le Brésil ou encore la Jamaïque, le chanteur baroudeur nous emmène à travers le monde à la source de ses inspirations.

Portrait de l'auteur-compositeur-interprète Bernard Lavilliers © Patrick Swirc

Il est sans conteste le plus aventurier de nos chanteurs à moins que ce ne soit l’inverse.

Dans ses albums aux allures de carnets de voyages résonnent et s’entremêlent salsa, reggae, tango et autres bossa nova. Depuis plus de 40 ans Bernard Lavilliers nous chante les fracas du monde sur tous les rythmes et nous ouvre grand et loin les oreilles.

Le chanteur baroudeur a sillonné en tout sens l’Amérique du Sud et tout particulièrement le Brésil mais sa curiosité et son envie d’aller voir ailleurs l’ont mené sur tous les continents. Pas franchement touriste dans l’âme, il le dit volontiers : il lui faut des faubourgs dangereux, des routes perdues et des bars disgraciés pour en faire des chansons.

Pour son dernier album intitulé « Sous un soleil énorme » Bernard Lavilliers est allé chercher l’inspiration en Argentine. Dans ce nouvel opus, il raconte Buenos Aires et ses habitants. Il livre aussi ses réflexions sur l’état de la planète et revient sur le début du voyage, ce moment où il a choisi d’ouvrir ses ailes pour quitter sa ville natale Saint Etienne et partir à l’aventure.

Depuis ce premier grand départ, des aventures, il en a vécues. Nous allons en avoir un petit aperçu. Cet après-midi de l’Argentine à Haïti en passant par le Brésil ou encore la Jamaïque, Bernard Lavilliers nous emmène écouter battre le cœur du monde.

Le nouvel album de Bernard Lavilliers : Sous un soleil énorme

Bernard Lavilliers est en tournée en Belgique en février et dans toute la France à partir du mois de mars, toutes les dates sont à retrouver ICI

