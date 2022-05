Pendant un mois l'historien Antoine de Baecque a sillonné à pied cette forteresse de calcaire qui s'étend entre l'Isère et la Drôme. Il nous emmène par-delà les falaises et les hauts plateaux à la découverte du massif du Vercors et de son histoire

Vue des hauts plateaux depuis le Grand Veymont © Antoine de Baecque

C’est une citadelle naturelle. Un immense bloc de calcaire sculpté par les glaciers et l’érosion. On y monte par des grandes failles creusées en gorges ou par des cols étroits. Ces ouvertures tracées dans la roche mènent au plateau, grand plan incliné et tourmenté qui porte d’immenses forêts, des déserts minéraux et des alpages vallonnés. Bienvenue dans le massif du Vercors !

L'arrivée au pas de la Balme : à travers des falaises… habitées / Antoine de Baecque

L’historien Antoine de Baecque a entrepris de sillonner à pied pendant un mois ce massif de moyenne montagne qui s’étend entre l’Isère et la Drôme. Pour ce grand amoureux de la marche, le Vercors est un territoire singulier presque intime. Ses paysages portent en eux le souvenir de ses randonnées de jeunesse. Mais cette forteresse naturelle est aussi un refuge, où l’on croise la grande Histoire. Celle des chemins empruntés par les maquisards. Celle des grottes où se sont abrités les résistants pendant la seconde guerre mondiale. C’est aussi ce passé tragique et héroïque que notre historien marcheur voulait explorer.

Au fond, minuscule, la vire d'accès au plateau, via le Pas de la Balme / Antoine de Baecque

Antoine de Baecque raconte ses pérégrinations sur les sentiers du Vercors dans un livre intitulé « Ma Forteresse » aux éditions Paulsen. Son ouvrage alterne chronique intime, récit historique et carnet de voyage.

Sur le plateau, entre clairière, forêt et remparts de calcaire / Antoine de Baecque

Cet après-midi Antoine De Baecque nous emmène marcher par-delà les falaises, les hauts plateaux et les monts effilés, et nous offre une vue imprenable sur le massif du Vercors.

À lire

Ma forteresse : Journal du Vercors d' Antoine de Baecque Paulsen

La magnifique revue revue bi-annuelle Pays dont le numéro 2 est consacré au Vercors

Les extraits sonores

Dans le Vercors avec Bernard Fourgous, Garde de la réserve naturelle du Vercors

C'est ma forêt France Inter 02.08.1997

Lecture Jean Giono, Les vraies richesses dans Récits et essais, par Eric Hauswald

Gilles TROCHARD, guide naturaliste :Les Tétras lyre à saint Agnan Je vous écris du plus lointain de mes rêves France INTER 09/06/2002

Jean Giono: n'aime pas les grands voyages, son intense curiosité pour tout ce qui l'entoure (1942)

Extrait d'« Au cœur de l’orage » documentaire consacré à l'histoire de la Résistance dans le maquis du Vercors ( par Jean-Paul Le Chanois)

Marc Ferro: L' émotion ressentie lorsqu'il découvrît le territoire libre du Vercors à son arrivée dans le maquis Un jour au singulier France Culture 04/09/1994

Reportage dans les ruines de Valchevriere avec Denise NOARO et André RAVIX

Le pays d'ici France Culture 17/12/1991

Daniel Pennac dans le Vercors CO2 mon amour 29/11/2003

La programmation musicale

CD CAMILLE + Yael NAIM - I walk until

CD Vincent DELERM - Avec Jeanne

CD CAT POWER - Pa pa power