Le photographe Olivier Joly nous emmène à travers les champs de lave, les vallées perdues et les fjords, à la découverte de cette terre de glace et de feu dont il est tombé éperdument amoureux.

Photo du livre "SAGAS : Islande" (Hemeria) d'Olivier Joly © Olivier Joly/SAGAS

C’est l’histoire d’un photographe et grand reporter fasciné par les contrées lointaines. Au gré de ses reportages et de sa curiosité il se rend en Nouvelle-Zélande, en Géorgie du Sud ou encore à Madagascar. Sa boussole intérieure le pousse toujours plus loin, du Spitzberg à l’Antarctique en passant par la Patagonie.

Le photographe Olivier Joly en Islande. / Jean-Paul Morin

Et puis un jour notre photographe voyageur, Olivier Joly, trouve une terre qui fait battre son cœur plus fort qu’aucune autre ne l’avait fait auparavant. Un endroit unique au monde où l’omniprésence des forces telluriques lui donne l’impression de respirer plus profondément. Ce lieu dont il tombe amoureux, c'est l’Islande.

Photo du livre "SAGAS : Islande" (Hemeria) d'Olivier Joly / Olivier Joly/SAGAS

Depuis plus d’une dizaine d’années, Olivier Joly arpente cette île volcanique en tous sens et en toutes saisons. Au fil de ses voyages, il a fini par délaisser les panoramas de carte postale et les sites touristiques surpeuplés. Il s’est enfoncé dans les paysages rudes et sublimement désertiques du cœur de l’île. Il a partagé des moments de vie forts avec les habitants comme le rettir, la grande transhumance de fin d’été.

Photo du livre "SAGAS : Islande" (Hemeria) d'Olivier Joly / Olivier Joly/SAGAS

De cette décennie de voyages et de rencontres est né un superbe livre de photos en noir et blanc intitulé « Sagas » aux éditions Hemeria.

Cet après-midi, Olivier Joly nous emmène à travers les champs de lave, les vallées perdues et les fjords, à la découverte de cette terre de glace et de feu dont il est tombé éperdument amoureux.

