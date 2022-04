Depuis 1987, Paul-Henri Nargeolet a effectué des centaines d’heures de plongée en sous-marin pour ausculter la coque du Titanic, remonter des objets et préciser le scénario du naufrage. Il raconte ses expéditions et ses découvertes sur l’épave du mythique paquebot.

Le Titanic naviguant sur l'océan. © Getty / George Rinhart/Corbis

Il y a 110 ans, le 15 avril 1912, quelque part au large de Terre Neuve dans l’Atlantique Nord, après avoir heurté un Iceberg le Titanic sombrait, faisant près de 1 500 victimes.

-Soixantetreize ans plus tard, l’épave du paquebot est retrouvée, gisant à 4000 mètres de profondeur. L’Ifremer, sollicite alors un commandant de la Marine Nationale, Paul-Henri Nargeolet, pour diriger des expéditions d’exploration et de récupération d’objets sur la carcasse du navire. L’homme accepte. Il effectue sa première plongée sur l’épave en 1987. Et le voilà embarqué dans une aventure qui dure encore aujourd’hui.

Paul-Henri Nargeolet dans le sous marin Triton / Collection personnel de Paul-Henri Nargeolet

En 35 ans, l'ancien officier de la Marine a mené huit expéditions sur les lieux de la catastrophe. Il a effectué des centaines d’heures de plongée en sous-marin pour tenter de faire parler les vestiges du navire et préciser le scénario du naufrage. Plus de 5 500 objets - bijoux, bouteilles de champagne, vaisselle et même un gros morceau de coque - ont été remontés à la surface sous sa supervision.

Dans l'épave du Titanic / Collection personnel de Paul-Henri Nargeolet

Paul-Henri Nargeolet raconte ses expéditions et ses découvertes dans un livre intitulé « Dans les profondeurs du Titanic » qui vient de paraitre aux éditions Harper Collins.

Cet après-midi, il nous emmène au fond de l’océan Atlantique à 4 000 mètres sous la surface, là où repose l’épave du désormais mythique Titanic.

