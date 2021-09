Un voyage au cœur de la nature et des forêts du monde avec l'écrivain et reporter Tristan Savin

La plupart des grands voyageurs ont leur terrain de prédilection: un biotope qui leur correspond plus que les autres. Ils ne savent pas forcément dire pourquoi mais leurs pas les ramènent irrémédiablement vers un type de paysage. Cela peut être l’immensité des steppes, les sommets enneigés ou encore les glaces immaculées des pôles.

L’écrivain et grand reporter Tristan Savin, lui, a jeté son dévolu sur les forêts tropicales.

En une trentaine d’années il a arpenté les jungles du monde entier, du Mexique à Bornéo en passant par l’Amazonie, l’Asie du Sud-Est et les îles du pacifiques. Entre émerveillement et fascination, chaque nouvelle exploration a fait grandir sa passion pour les arbres mais aussi pour les peuples et la faune qu’ils abritent. Au fil du temps l’écrivain a pris conscience que ses voyages en forêts tropicales s’inscrivaient dans une quête qui prenait ses racines dans son enfance.

Tristan Savin raconte ses rencontres, ses découvertes et son cheminement personnel dans un livre intitulé « Dans les forêts du paradis » aux éditions Salvator.

Cet après-midi, il nous emmène bivouaquer avec lui sous les feuillages des tropiques

