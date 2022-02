Des monts iraniens aux crêtes du Pamir en passant par la chaîne de l'Hindou Kouch en Afghanistan, le documentariste et écrivain Louis Meunier nous emmène à la rencontre des habitants de ces montagnes qu'il parcourt depuis plus de 20 ans.

Afghanistan, Band-e Amir © Louis Meunier

Dans les montagnes d’Iran, il a accompagné une famille de bergers nomades lors d’une grande transhumance. Sur un minuscule couloir montagneux coincé entre le Tadjikistan et le Pakistan, il est allé à la rencontre de la communauté d’altitude la plus isolée de la planète. En Afghanistan, il a traversé à cheval la chaîne de l’Hindou Kouch sur les pas du héros des Cavaliers de Joseph Kessel.

Louis Meunier dans les montagnes de l'Hindou Kouch, Afghanistan / Louis Meunier

Depuis une vingtaine d’années, le réalisateur et écrivain Louis Meunier arpente les montagnes d’Orient. Il a parcouru des paysages sublimes et fait des rencontres inoubliables sur ces territoires que la plupart d’entre nous connait peu ou mal. Lorsque nous en entendons parler, le plus souvent; c’est dans les journaux au travers des guerres et des trafics de drogue qui les meurtrissent.

Jeune tadjike, région de Yakaolang, Afghanistan / Louis Meunier

Avec ses documentaires, Louis Meunier donne à voir un autre versant de ces montagnes et de leurs habitants auxquels il voue une véritable passion.

Ses voyages et ses rencontres lui ont inspiré une série de nouvelles rassemblées dans un recueil intitulé « Si haute soit la Montagne » qui vient de paraitre aux éditions Calmann Levy.

Monts Zagros, Iran / Louis Meunier

Cette fois c’est donc par la fiction qu’il nous conduit des monts irakiens, aux crêtes du Pamir, en passant par le plus haut sommet d’Afghanistan. Tour à tour il se glisse dans la peau d’un jeune berger, d’un caravanier ou encore d’une alpiniste et nous offre des récits poétiques et bouleversants.

Des récits qui nous ont donné envie de partir cet après-midi avec Louis Meunier dans les montagnes d’Orient à la rencontre de leurs habitants.

A lire :

Si Haute soit la montagne de Louis Meunier ( Calmann-Lévy)

Son précèdent livre Les Cavaliers afghans est paru aux éditions Kero

Plusieurs films de Louis Meunier évoqués dans l'émission sont disponibles en VOD

Dans ce documentaire, quatre amis afghans, de jeunes montagnards issus de la vallée du Wakhan, se lancent un incroyable défi: Etre les premiers Afghans à fouler le Mont Noshaq)

