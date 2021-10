A l'occasion de la parution de ses mémoires, Matthieu Ricard, l'ancien chercheur devenu moine bouddhiste raconte sa quête spirituelle et les rencontres qui ont changé sa vie

C’est l’histoire d’un jeune homme dont l’avenir semble tout tracé. Né d’un père philosophe et d’une mère peintre, il grandit dans la bourgeoisie intellectuelle. Après une scolarité studieuse, il entreprend de brillantes études de biologie qui le conduisent à effectuer sa thèse sous la direction d’un prix Nobel de médecine. Et après ça ? Après ça, il décide de tout plaquer pour aller s’installer dans une petite cabane près de Darjeeling, en Inde. Là, il devient le disciple d’un maitre Bouddhiste Tibétain et c’est dans une tout autre aventure qu’il s’engage, une aventure spirituelle bien loin de la brillante carrière scientifique à laquelle il semblait promis.

Près de 50 ans après cette décision radicale notre chercheur défroqué ne regrette rien. Matthieu Ricard, c’est de lui dont il s’agit, est devenu moine bouddhiste. En 5 décennies, il a arpenté l’Himalaya alternant retraites méditatives dans les lieux les plus inaccessibles et voyages riches en rencontres et en découvertes.

Matthieu Ricard raconte son parcours hors norme et sa quête spirituelle dans des mémoires intitulées « carnets d’un moine errant » qui viennent de paraitre aux éditions Allary.

Cet après-midi de l’Inde au Tibet en passant par le Bhoutan et le Népal, Matthieu Ricard revient sur son demi-siècle d’errance en Himalaya.

