De Chambéry au Sénégal, 7000 kilomètres de pédalage intense avec pour fil conducteur le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Telle est l'aventure dans laquelle se sont lancés Marie-Hélène et Yannick Billard avec leurs trois enfants âgés de 7 à 12 ans.

"Dans la roue du petit prince" (Transboréal) livre de Yannick Billard, illustration. © Getty / Peter Cade

En ce jour de Noël, nous vous proposons de revivre un grand et beau voyage aux allures de conte. Une véritable quête, dans laquelle se sont lancés Marie-Hélène et Yannick Billard avec leurs trois enfants Amandine (7 ans), Coline (10 ans) et Simon (12 ans). A l’été 2019, toute la petite famille est partie de Chambéry à vélo avec en ligne de mire… le Sénégal. Nos cinq courageux cyclistes ont traversé les cols pyrénéens, les montagnes de l’Atlas et le désert de Mauritanie.

7 000 kilomètres parcourus, 6 mois de pédalage intense et d’innombrables rencontres. Au-delà de la prouesse physique, ce long périple avait pour fil conducteur "Le Petit Prince" d’Antoine de Saint-Exupéry. Toute la famille s’était mise en tête de retrouver cet enfant aux cheveux d’or croisé par l’aviateur en panne, dans le désert, à mille milles de toute terre habitée.

L’idée était belle et poétique. Mais sur le terrain comment ça se passe quand on a 7, 10 et 12 ans et qu’on doit grimper jusqu’à 3 000 mètres d’altitude ou pousser sur les pédales dans le sable du désert ? La famille Billard presque au complet était passée par notre bivouac l’été dernier pour nous le raconter. Cet après-midi nous vous proposons de reprendre la route avec eux

(Une rediffusion du 15 juillet 2021)

A lire:

« Dans la roue du petit prince » aux éditions Transboréal de Yannick Billard

Et en fin d’émission nous mettrons le cap sur l’île d’Ouessant

avec l’écrivaine Gwenaëlle Abolivier qui a passé 3 mois dans le Sémaphore de l’île bretonne à côté du célèbre phare du Créac’h. Son livre Tu m'avais dit Ouessant, paru en 2019 aux éditions Le Mot et le Reste, est sorti cette année aux éditions Pocket.

