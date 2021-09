À cheval sur les traces de Montaigne avec Gaspard Koenig

Il s’est lancé sur les traces de Montaigne avec une jument, Destinada. Pour rejoindre Rome, le cavalier et sa monture ont parcouru 2 500 kilomètres pendant cinq mois, passant par le Périgord, la Champagne, les Vosges, la Bavière, la Toscane

Le 22 juin 1580 Montaigne au pied de son château, pas très loin de Bordeaux, enfourchait son cheval et se lançait dans un long périple à travers l’Europe pour gagner Rome.

440 ans plus tard, le philosophe et écrivain Gaspard Koenig a décidé de refaire le même parcours, lui aussi à cheval

Une idée qui répondait à un besoin urgent de se sentir libre, de voir du pays et d’aller à la rencontre des autres. Et donc, en juin 2020, peu après le premier confinement et avant le deuxième, l’écrivain a profité de l’éclaircie pour prendre la route.

Avec sa jument, Destinada, il a parcouru 2 500 kilomètres en cinq mois. Parti du Périgord, il est passé notamment par le Limousin, la Champagne, l’Alsace et la Bavière avant de rejoindre la place Saint Pierre en traversant les Apennins et la Toscane.

Tout au long de son parcours, le philosophe devenu vagabond a toqué aux portes pour trouver gîte et couvert.

Ses rencontres et ses observations ont nourri sa réflexion et ont été l’occasion de renouer avec certains thèmes chers à Montaigne comme la relation entre l’homme et l’animal, l’art du dépouillement ou encore la diversité des cultures.

Gaspard Koenig raconte son périple dans un livre intitulé Notre vagabonde liberté qui vient de paraitre aux éditions de l’observatoire

Cet après-midi, il nous emmène à cheval à travers la France, l’Allemagne et l’Italie, sur les traces de Montaigne.

