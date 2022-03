Lorsque Solenn Bardet a rencontré les Himbas en 1993, elle a tout de suite été acceptée et adoptée par ce peuple d'éleveurs semi-nomades. Elle nous emmène aux confins de la Namibie à la rencontre de sa famille de cœur.

Muhapikwa pendant le tournage du documentaire "Les Himbas font leur cinema" © V.Fooy/Gedeon Programmes

C’est l’histoire d’une jeune femme de 18 ans qui part seule à l’aventure en Afrique australe. Ses pas la mènent jusque dans une région reculée de la Namibie où vivent les Himbas. Un peuple d’éleveurs semi-nomades qui a conservé ses traditions ancestrales.

Solenn Bardet en Namibie chez le peuple Himba / K.Tjindunda/Kovahimba

Lorsque notre jeune aventurière, Solenn Bardet, installe sa tente à proximité d’un de leur campement, elle est loin de se douter que la rencontre qu’elle s’apprête à vivre va bouleverser le reste de sa vie. Très vite elle est acceptée puis adoptée au sens propre du terme par les Himbas. Résolument conquise par leur mode de vie et leur personnalité, durant 4 années, la jeune femme passe 6 mois par an avec eux. Elle partage leur quotidien, découvre leur culture et apprend énormément à leur côté. Des liens très forts se nouent.

Trente ans après le début de cette histoire, Solenn Bardet continue de rendre régulièrement visite à ses amis et à sa famille Himba. Devenue ethnographe et documentariste, elle est l’auteur de plusieurs ouvrages et films de références sur ce peuple dont elle se fait volontiers l’ambassadrice. Elle a créé l’association Kovahimba pour protéger et valoriser leur culture.

Le peuple Himba dans le Kaokoland en Namibie / Solenn Bardet

Elle vient de publier un roman intitulé « Les veilleuses » aux éditions Robert Laffont dont l’intrigue est une nouvelle occasion de découvrir, l’histoire, les traditions et les combats de ce peuple semi-nomade.

Cet après-midi, Solenn Bardet nous emmène aux confins de la Namibie chez les Himbas à la rencontre de sa famille de cœur.

Découvrez plus de photos prises par Solenn Bardet chez les Himbas sur la page Instagram du Temps d'un bivouac

Les extraits sonores diffusés:

Lecture d'un extrait du Journal d'un voyage à Tombouctou de René Caillé "Histoires possibles et impossible" ,France INTER , 2000

Préparation à base d’ocre : "Les routes de l'impossible Namibie, le chaudron du diable" France 5

"Les routes de l'impossible Namibie, le chaudron du diable" France 5 Les femmes himbas découvrent la mer qu’elle n’avaient jamais vue :"Rendez -vous en terre inconnue" -2006

:"Rendez -vous en terre inconnue" -2006 Extraits du documentaire "Les Himbas font leur cinéma" réalisé par Solenn Bardet avec 21 Himbas des communautés d'Epupa et d'Omuhonga société (GEDEON Programmes)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Les Himbas s'oppose au projet de barrage : "Faut Pas rêver" 2014

Pour aller plus loin

A lire:

La programmation musicale