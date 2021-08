Alors que débutent les nuits des étoiles avec des évènements organisés partout en France, Serge Brunier nous invite à prendre le temps de contempler les milles et une splendeurs de notre voie lactée.

Vue sur la voie lactée depuis le désert de Californie © Getty / George Rose

Combien de nuits avons-nous laissé filer, sans regarder une seule étoile, sans même un coup d’œil à la Lune ?

Nos ancêtres devaient leur consacrer bien plus de temps. Aujourd’hui nous avons tendance à les délaisser parce qu’on a mieux à faire (du moins le croit-on), parce qu’on les a déjà vues et qu’il n’y a pas d’urgence : elles seront encore là demain et après-demain, ces étoiles …

L’astrophotographe Serge Brunier lui, ne se lasse pas du spectacle d’un ciel étoilé. Il est prêt à aller au bout du monde, dans les endroits les plus reculés de la planète. Loin des villes et de la pollution lumineuse, avec son télescope et son appareil photo, il saisit des instants de cosmos.

On lui doit des clichés somptueux qu’il a réalisés au fin fond du désert d’Atacama au Chili, à Hawaï ou encore aux Canaries . Dans des endroits où les scientifiques, eux même, installent leurs gigantesques télescopes pour scruter l’Univers.

Aujourd’hui, alors que débute les nuits des étoiles avec des évènements organisée partout en France pendant tout le week-end, Serge Brunier nous invite à prendre le temps de contempler, les milles et une splendeurs de notre voie lactée.

La programmation musicale

Georges BRASSENS L'orage

FAYE WEBSTER I know i'm funny haha

POLO & PAN Attrape-rêve

▶︎ Rediffusion de l'émission du 19 juillet 2018