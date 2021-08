Cet après midi l'astrophysicienne Athéna Cousténis nous emmène bivouaquer sur les mystérieuses lunes des planètes gazeuses du système solaire.

Saturne vue de la surface de Titan, vue d'artiste © AFP / MARK GARLICK / SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA / Science Photo Library

Lorsque l’on imagine des mondes lointains à explorer dans l’immensité de l’espace, on pense aux planètes rocheuses de notre système solaire: Mars, Venus ou Mercure.

Les plus ambitieux rêvent de planètes plus lointaines, hors de notre système solaire: les exoplanètes.

Les plus raisonnables se contentent d’imaginer de nouvelles missions sur la Lune.

Mais il est des mondes mystérieux auxquels on pense moins et qui pourtant méritent le détour. Ces mondes étranges ce sont les satellites naturels des planètes gazeuses de notre système solaire.

Il y a par exemple Io qui souffle le chaud et le froid avec ses 400 volcans.,Titan et ses pluies d’hydrocarbures, Europe et ses geysers, Ganymède et Encelade qui abritent dans leur profondeur, des océans souterrains.

Comment se sont formées toutes ces Lunes aux caractéristiques si différentes ? Combien sont-elles ? Serait-il possible que la vie soit apparue sur l’une d’entre elles ?

C’est ce que nous allons voir avec notre invité l’astrophysicienne : Athéna Cousténis. Elle travaille au Laboratoire de Recherches Spatiales et d’Instrumentation en astrophysique (le LESIA) à l’Observatoire de Paris-Meudon. Et elle a notamment participé à l’exploration par la sonde Huygens de Titan l’un des satellites de Saturne.

▶︎ Cette émission est une rediffusion du18 août 2017