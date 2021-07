Cet après midi, partons bivouaquer avec celui qui nous a ouvert une fenêtre sur le cosmos et nous a rapprochés des étoiles.

Hubert Reeves © Getty / Alain DENANTES/Gamma-Rapho

Cela fait des décennies qu’il nous raconte de sa voix douce et paisible des histoires de poussières d’étoiles, de nuages cosmiques et de galaxie lointaines.

Hubert Reeves a passé sa vie à essayer de comprendre les mystères de l’Univers et à partager ses connaissances avec le grand public. L’envie d’apprendre et de transmettre ne l’ont jamais quitté. Et nous ne nous sommes jamais lassés de l’écouter et de le lire.

Au fil des années l’astrophysicien s’est fait une place à part dans le cœur des Français. Nous sommes nombreux à éprouver un profond respect et une infinie tendresse à l’égard de ce scientifique humaniste qui nous a ouvert une fenêtre sur le cosmos et nous a rapprochés des étoiles.

Cet après midi, Hubert Reeves, l’astrophysicien aux allures de druide avec sa longue barbe blanche et ses yeux bleus nous emmène bivouaquer dans son Univers

La programmation musicale

DAVID BOWIE Space oddity

FIXI Nicolas GIRAUD Djeuhdjoah La vie est belle

COLA BOYY Kid born in space

Cette émission est une rediffusion du 9 novembre 2019