Vous êtes plutôt du genre à vivre l'instant d'hier ou l'instant futur plutôt que l'instant présent ? Eh bien aujourd'hui, il s'agit d'apprendre à mieux habiter et vivre le présent. Concentrez toute votre attention dans ce que vous vivez ici et maintenant afin de mieux comprendre comment méditer l’instant présent.

Un moment de méditation dans un monde en action © Getty / track5

Un été pour méditer

Comment méditer peut nous aider à mieux comprendre le fonctionnement de notre esprit, de notre attention, de nos émotions. Réfléchir sur l'instant présent et sur la spiritualité. Parler des pensées, mais aussi du corps. Comprendre pourquoi et comment méditer peut nous aider à cultiver de meilleurs liens à nous même et aux autres. Voilà ce que Christophe André vous propose chaque semaine.

Comprendre le rapport étroit entre méditation et instant présent

La vie n'est jamais immobile et répond sans cesse à l'appel de l'instant qui suit (Marcel Aymé, Le Vin de Paris, La Fosse aux péchés).

Qu'est-ce que vivre au présent ? C'est peut-être simplement s’efforcer d'en rester à ce que la vie nous propose. Il s'agit, peut-être, de tourner plus souvent votre esprit vers l'instant présent, et surtout de l'y maintenir.

Et pourquoi pas, aussi, se demander pourquoi il vaudrait mieux savourer l'instant présent, plus que d'avoir envie de faire durer l'instant d'avant ou de demain ? S'il n'est pas dans le présent, dans le ici et le maintenant, notre esprit où se trouve-il ? Souvent dans le passé, plongé dans les regrets, ou bien dans le futur, vers nos projets. Pourquoi notre mental se déplace-t-il dans le temps ? Car c'est agréable aussi de quitter l'instant présent pour gagner le passé ou l'avenir, mais comme toujours tout cela peut se retourner contre vous.

L'instant présent, c'est peut-être tourner son esprit vers les si et le maintenant, plutôt que vers d'autres lieux et d'autres temps ; aller doucement vers moins de pensées et vers davantage de sensations. La méditation nous apprend à habiter plus souvent l'instant présent mais pourquoi ? Que pouvons-nous en attendre et quel esprit pour ramener notre esprit à l'essentiel ? Comment mieux savourer notre existence même si ce n'est tout le temps si évident que cela ?