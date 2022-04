En 1822, Jean-François Champollion craque le code des hiéroglyphes. La BNF qui a conservé ses manuscrits de travail, propose une exposition qui ouvre le bicentenaire de cette découverte, fondatrice de l'égyptologie.

Notes by Jean-Francois Champollion, decipherer of the Egyptian hieroglyphs, about the inscriptions on the Rosetta Stone © Getty / Arterra

On ne le dit pas assez, l'émergence de l’égyptologie est contemporaine de la longue guerre d'indépendance de la Grèce, soutenue en Europe occidentale par le mouvement philhellène. Sont remises dans la lumière, en même temps, deux civilisations très différentes dont on se demande laquelle est la plus ancienne, la plus considérable.

Le pacha d'Égypte, Mehmet Ali, a combattu l'indépendance de la Grèce, soutenue par la France. Néanmoins, pour marquer sa reconnaissance à la patrie de Champollion, il offre à Louis-Philippe l'obélisque de la place de la Concorde, restaurée cette année.

En réalité, il a donné deux obélisques, le second est resté à Louqsor. Deux obélisques, comme il y a deux frères Champollion. Jean-François a en effet un aîné qu'on a surnommé Champollion-Figeac, comme leur ville natale dans le Lot. Il a été tout à la fois le mentor, le père spirituel, le maitre, l'élève du cadet.

Si les papiers Champollion à la BNF représentent 80 volumes, la correspondance et les échanges entre les deux frères totalisent par ailleurs 60 cahiers, dont Karine Madrigal vient de tirer un livre qui illustre bien leur complicité.

Les deux frères vivent en miroir. A Figeac, où ils reviennent souvent. A Paris. Et d'abord dans l'Isère. Ce département vient d'ouvrir un musée Champollion dans la maison familiale, à Vif, nom prédestiné pour que j'en parle aujourd'hui. Sous l'Empire, le préfet perpétuel du département s'appelait Joseph Fourier, c’était un savant qui avait appartenu à l'expédition d'Égypte de Bonaparte. Il soutint constamment les deux frères, l'aîné prenant systématiquement le plus jeune comme adjoint, à la Bibliothèque de Grenoble puis à la Faculté.

Champollion- Figeac partage la passion de Jean-François pour tout ce qui est égyptien. Il l'encourage à capitaliser l’étude de quantité de langues, jusqu'au chinois - on a pu croire en effet que les idéogrammes et les hiéroglyphes étaient comparables. Il n’y a que sur le chapitre de la vie amoureuse qu'il ne sera pas suivi : "Si mon cœur s'est laissé prendre, c'est mon affaire", lui signifie le cadet.

A Figeac, sur le sol de la place des Écritures, figure une reproduction de la pierre de Rosette, fondamentale dans le travail de Champollion… qui lui-même n'en connu que des reproductions. La Pierre, 700 kilos tout de même, c’est la base d'une stèle dédiée par le clergé de Memphis à Ptolémée V, en 196 avant notre ère. Plus tard, en 392 de notre ère cette fois, les temples païens étant fermés et les hiéroglyphes qui en constituaient l'écriture sacrée voués à l'oubli, la pierre avait été arrachée à son lieu. Les membres de l’expédition française de Bonaparte la retrouvaient en 1799 mais vaincus par les Anglais, ne purent l'emporter. Elle est conservée au British Museum. Champollion a travaillé sur des calques et des empreintes.

La pierre juxtapose trois écritures d'un même texte: la grecque, l'hiéroglyphe et la cursive, dite démotique dont Champollion avait compris qu’elle pouvait se dévoiler si on l'étudiait à partir du copte contemporain qu'il estimait dérivé de l'ancien égyptien.

A certains de ses prédécesseurs, Champollion avait emprunté l’hypothèse que les hiéroglyphes qu'enferment les cartouches de la pierre désignaient des dieux ou des souverains. Et il tenta sa chance avec le mot Ptolémée. En le déclinant phonétiquement, tout simplement : P, T etc… ça marchait… Les premiers éléments étaient réunis, il pouvait, en 1822, écrire sa fameuse lettre à Monsieur Dacier, secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions.

L’Institut sera un des hauts lieux de l’égyptologie qui nait alors… Avec la Bibliothèque Nationale. Et le Louvre: Jean- François y deviendra chef d'une division "Monuments égyptiens". Et le Collège de France où il sera élu en 1831, peu avant sa mort. Sa chaire est dévolue à l’archéologie. En 1828-1829, Champollion est en effet parti pour un long et épuisant voyage de vérification de ses hypothèses en Égypte. Et il a pu annoncer urbi et orbi et d'abord à son aîné :" Ça marche, je tiens l'affaire."

Après sa mort, l'aîné ne lâchera pas l’affaire. Il se charge de classer le fonds scientifique du cadet acheté par l'Etat. Au point en faire un monopole. Critiqué par ses collègues, il est évincé après la révolution de 1848. Mais Champollion-Figeac se rétablira grâce à Louis-Napoléon. Les Champollion sont d'origine bonapartiste.

C'est à Figeac qu'Emmanuel Macron a fait le dernier déplacement de son premier mandat. Il a prêche l'ambition associée à la bienveillance et vice-versa. C'était la clé du comportement de Champollion-Figeac, qu’on retrouve cette année du bicentenaire de la découverte de son cadet.

