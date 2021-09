Elisée Reclus fut pionnier de la géographie dans la seconde moitié du XIXème et précurseur de l'écologie du XXIème. Ils ne sont pas nombreux à pouvoir combiner ces deux qualités. Et, de surcroit, Elisée était un grand anarchiste.

Semaine décisive pour l'écologie politique, avec le rendez-vous annuel des géographes dans leur festival à Saint-Dié des Vosges.

Ils ne sont pas nombreux à pouvoir combiner ces deux qualités. Et, de surcroit, Elisée était un grand anarchiste. Une de ses formules est très connue : la géographie c'est l'histoire dans l'espace ; l'histoire c'est la géographie dans le temps. Il faudrait ajouter : "Quant à l'avenir, il appartient à l'anarchie".

Elisée Reclus était issu d'une étonnante lignée du Désert protestant. Dans sa tribu, on affichait volontiers des prénoms de prophètes : son frère Elie et lui formèrent un attelage infatigable. La mère, Zéline, qui avait porté treize autres enfants, constituait avec eux deux une trinité indestructible.

Leur foi, leur persévérance, leur charité chrétienne s'étalent peu à peu adressées à la Terre entière et à l'humanité dans son ensemble.

Les Reclus dont quatre de la même génération entrèrent dans le Larousse, pratiquaient volontiers la religion du voyage

Elisée le concevait comme une somme de détours. Il gagna sa vie en rédigeant des guides touristiques et sa réputation avec une Géographe universelle, en dix-neuf volumes, 1875-1896.

Avant d'en entreprendre la publication, il avait participé à la Commune. La peine de déportation qu'il y gagna avait été commuée en bannissement de dix ans après une pétition en sa faveur de nombreux savants qui l'estimaient au plus haut point - parmi eux, Darwin.

Dans les dernières années de sa vie, la violence l'avait de nouveau tenté : Bakounine, Kropotkine, c'étaient des noms qui lui étaient sympathiques mais qui fleuraient l'extrémisme. Extrémisme peut-être, c'est ce que certains reprochent à l'écologie politique aujourd'hui.

Mais la radicalité ? Est-ce un reproche qu'on peut faire à Reclus ?

Radicalité, retour à l'origine; à la source.

Reclus a failli naitre sur une île au milieu de la Dordogne, en 1830. Il a passé une partie de son enfance au bord du Gave de Pau- son père, pasteur, y animait une communauté passablement... radicale à Orthez. Surtout, il a gardé la nostalgie de la Dronne -souvenir de jeunesse encore : il lui consacre dès 1869 son "Histoire d'un ruisseau", peut -être son chef d'œuvre, en tout cas son livre encore le plus lu.

La Dronne prend sa source à 500 mètres, à Bussières Galant et court sur 200 kilomètres avant de se jeter dans l'Isle qui conflue avec la Garonne pour se jeter à son tour dans l'Atlantique.

Reclus écrit que, "comparée à l'Océan, la rivière de montagne n'est rien et cependant ses eaux divisées à l'infini se retrouveraient dans toutes les mers et sur tous les rivages s'il était possible de les suivre dans leur circuit immense."

Elisée se souvient que, gamin un rien casse-cou, il déposait ses habits sur la berge et allait s'ébattre dans l'eau : "Je suis encore enfant, écrit-il, quand je me lance dans le ruisseau bien aimé".

La Dronne est aujourd'hui le lieu d'un débat écologique qui l'intéresserait.

La rivière a permis la multiplication des moulins et la création d'industries du feutre. Mais il ne reste pas grand-chose de cela sinon un musée de la Pantoufle qui conserve le gigantesque chausson que les ouvriers de cette industrie moribonde ont offert à François Mitterrand pour sa retraite.

Mais aujourd'hui l’attention s’est fixée sur la moule perlière.

-La moule perlière aurait intéressé Reclus ?

Evidemment. Quand Marie de Médicis, au début du XVIIème, voulait se vêtir, elle passait commande de 30000 perles de nacre à fixer à sa robe. Il y en avait partout.

Et maintenant la Dronne est quasi seule en France à en produire. Les larves de la moule qui peut fournir, une fois sur mille, des perles- margaritifera deux fois - je répète: margaritifera margaritifera, doivent être portées par la truite fario. Encore faut-il que celle-ci puisse circuler librement. Aussi la Dronne vient-elle de bénéficier d'un programme financé par l'Union européenne pour supprimer les barrages et les retenues qui gênaient la truite fario.

Qu'en dirait Reclus ? On ne peut pas faire parler les morts

Il observerait sans doute que les Afghans devraient bénéficier des mêmes libertés que la truite. En vieil anarchiste, il serait irrité par la multiplication des structures contributives du programme : Parc naturel régional, Agence de Bassin, Agence régionale de l'eau.

Mais la directive européenne qui recommande la restauration des écosystèmes et déclenche les financements en la matière vient de Bruxelles. Et Elisée Reclus appréciait Bruxelles pour y avoir trouvé plus d'une fois des oreilles attentives et même un refuge.