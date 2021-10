Une précieuse enquête restée polycopiée, de près de 200 pages et datée de 1964, s'intitule "L'invasion des mots anglais dans le français moderne". C'est le travail d'un an de 120 élèves d'HEC jeunes Filles. Ces élèves ont pendant une première partie de l'année élaboré et réalisé un sondage...

Un cours d'anglais dans un collège parisien dans les années 70 © Getty / Keystone-France

-Ce week-end, si vous permettez ce mot, vous avez déniché une précieuse enquête restée polycopiée, de près de 200 pages et datée de 1964, intitulée "L'invasion des mots anglais dans le français moderne".

Je l'ai achetée au Salon des vieux papiers, aujourd'hui nommé Bibliomania : il faut se familiariser avec les mots nouveaux.

C'est le travail d'un an de 120 élèves d'HEC jeunes Filles. HECJF : il faut se souvenir des sigles anciens. C'était un établissement de la Chambre de Commerce de Paris, qu'a fréquenté par exemple la Première Ministre Edith Cresson.

Ces élèves ont pendant une première partie de l'année élaboré et réalisé un sondage puis dans l'autre interrogé des personnalités : une par étudiante.

Au beau milieu de leur travail, parait un livre qui met le feu à leur sujet...

-"Parlez-vous franglais ?" D'emblée en format de poche.

Signé par un universitaire réputé, René Etiemble qui s'avère être un redoutable bretteur.

35000 mots anglais se seraient introduits dans le vocabulaire français depuis 1944. Alerte générale !

"Le Figaro" décide de mettre dorénavant tous ces mots entre guillemets. Morvan Lebesque rigole dans "Le Canard enchainé" : « Allons-nous devoir parler Figaro ? » Et Pierre Daninos sourit : « Parlez-vous frenglish? » Il est l'auteur des Carnets du major Thomson dont le héros est un officier britannique francophile : depuis la fin de la guerre, les techniques et les produits d'origine anglo-saxonne ont évidemment le vent en poupe. Le blue-jean, le duffle-coat, le blazer et le tee-shirt... Et il n'est pas étonnant qu'on utilise les mots qui vont avec les produits qu'on importe.

-Que donne le sondage réalisé par HECJF sur l'invasion des mots anglais.

D'abord, 85% des personnes interrogées jugent le terme "invasion" adapté à a réalité. Mais quand il s'agit de juger celle-ci, elles hésitent. Elles ne font preuve ni de laxisme ni de chauvinisme. Elles sont dans le clair-obscur : sauvons les mots anciens.

D'autant que les sondeuses leur tendent des pièges qui ébranlent leurs convictions. Le sport par exemple. Il leur est demandé : lequel de ces deux mots, sport ou partenaire est d'origine anglaise ? Elles répondent : sport, alors que c'est partenaire.

Cependant des grandes tendances se dégagent qui ne nous surprennent pas aujourd'hui.

Plus on est vieux plus on accuse les jeunes d'introduire l'anglais dans le vocabulaire. Que les septuagénaires qui écrivent aujourd’hui, courroucés, sur ce sujet à la médiatrice de Radio France s'interrogent sur leur vocabulaire dans leurs vertes années.

Autre constatation : moins on sait l'anglais, plus on le craint.

Et moins on sait l'anglais, plus on rejette la francisation des mots anglais. On préfère les isoler, en conservant leur prononciation anglaise. Exemple "pipe-line". Il est à noter que ceux qui préconisent cette solution sont ceux qui prononcent le plus mal l'anglais. Apprenez, Bruno, une formule nouvelle : les mots ainsi mis en résidence surveillée seraient des xénismes.

-Et, pour l'enquête, qui sont les agents de contamination ?

Les publicitaires, les commerçants, les journalistes. Et notamment ceux de la radio.

Telle personnalité consultée recommande qu'on leur transmette des consignes qui seraient des ordres et qu'on les mette, pourquoi pas, à l’amende. Un éditeur tient une solution : qu'on nationalise les postes privés.

En réalité, en matière de solutions, explique l'enquête, il n'y en a pas une, il y en a mille.

Sans surprise : la substitution au vocabulaire anglais de mots français redécouverts ou inventés. La francisation, même si elle n'est pas toujours comprise d'emblée. Le cinéaste Alain Resnais qui s'avère très rétif aux emprunts propose des remplacements pour zoom ou flashback mais, ajoute-t-il, s'il faut vraiment garder travelling, qu'on écrive travellingue- g.u.e...

Enfin, acceptons la dérivation des mots greffés : si on introduit label, faisons labellisation et puisqu'on n'aime pas les gangsters, parlons de gangstérisme.

En revanche, qualifions de crime contre la langue le vol à main armée de la syntaxe.

Les HECJF -Hautes études commerciales- sont attentives par définition au commerce. Elles demandent : Où est la vraie faute entre "Venez acheter un sweater à Poissy" ou bien "Achetez Poissy".

C'est « Acheter Poissy ». L'oubli de la syntaxe qui devient systématique est plus inquiétant que l'usage paresseux de mots surimposés.

J'attends le courrier et tiens à disposition l'enquête pour qui la voudra le premier.