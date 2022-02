1793, Surcouf a 20 ans et presque l'âge de commander quand la guerre avec l'Angleterre permet de reprendre la tradition corsaire malouine où à peu près tous les coups sont permis.

Statue de Surcouf à Saint-Malo © Getty / A.J.Cassaigne / Photononstop

-Sommet international sur les océans à Brest. 73 marins de course au large en appellent à la protection de ce bien commun qu’est la haute mer. En 1827, disparaissait le corsaire Surcouf. Deux biographies lui sont consacrées. Le moins qu'on puisse dire c'est que le personnage ne voyait pas la mer comme ses descendants du XXIe...

L'appel des 73 la présente comme le lieu qui permet la quasi-totalité des échanges du monde. Les deux biographies que vous évoquez de Michel Vergé-Franceschi et de mon homonyme Dominique Le Brun, convergent au moins sur un point : Surcouf, lui, considérait les océans comme le moyen d'étendre les intérêts de sa famille et de sa personne.

-Si on reprend l'appel des 73 marins de 2022, on lit que la mer inspire les poètes...

« Le 31 du mois d'août

Nous aperçûmes sous l'vent à nous

Une frégate d'Angleterre (...)

Nous l’avons prise par l'avant

A coup de haches d'abordage

Nous l'avons mise à la raison »

-Et merde pour le roi d'Angleterre.

Oui mais il faut le savoir : en dépit du folklore corsaire que la tradition malouine a mis en place pour attraper le touriste : Surcouf, c'est le dernier cri de la course.

On la pratiquera jusqu'en 1814 mais elle ne revêt plus la même importance qu'à l'époque de Duguay-Trouin. 281 bateaux corsaires ont été armés à Saint-Malo depuis 1793. Pour quel bénéfice réel ? demande mon homonyme...

Surtout, les pays neutres supportent de plus en plus mal la course. Et parmi les neutres, il y a alors les États-Unis et la Russie.

C'est le langage des 73 de 2022 qui commence à pointer : les blocus, la brutalité sur les océans sont intolérables, la course est le résidu d'une piraterie qu'il faut éradiquer "au nom du bien commun unique qu'est la mer", je cite encore les 73.

-Surcouf était déjà d'un autre temps à son époque.

Il a, de son vivant, senti le vent du boulet passer sur la course, si vous me permettez l'expression.

Vergé-Franceschi note qu'au fond, son seul exploit incontestable, c'est la prise du Kent en 1801. Bien d'autres de ses hauts faits ont provoqué bien des réserves chez ses contemporains. En 1796, le gouverneur de l'Île de France- l'actuelle Maurice -confisque ses prises car il est allé au-delà de ce que permettaient ses lettres de marque.

Pareillement en 1808-1809 le nouveau gouverneur de la même île confisque son Revenant et jusqu'à ses biens

D'ailleurs à Paris il a suscité aussi l'agacement : pourquoi ne s'engage-t-il pas dans la marine nationale ? Là est l’avenir.

-Les 73 encore : "La mer, c'est le lien inaltérable entre les pays et les cultures du monde".

A l'automne de l'an de grâce 1789, Surcouf participe à sa première expédition négrière : les planteurs antillais ont passé commande de noirs directement à Mozambique. Le jeune Surcouf est sur place.

Dès qu'une opportunité de commerce triangulaire se présentera, Surcouf s'en saisira. Vergé-Franceschi rappelle qu'un jour de malchance, 250 noirs enchaînés périrent noyés sous ses pieds.

Quand il débute, la traite est légale puis ne l'est plus puis le redevient en 1802 enfin ne l'est plus. A dire le vrai, peu lui importe.

Le meilleur biographe de Surcouf, c'est Alain Romand récemment disparu qui a parfaitement documenté la question. Entre 1815 et 1825, dix voyages de traite illégale partent de Saint-Malo, six sont organisés par Surcouf. Vergé-Franceschi en convient. Il ne me semble pas que mon homonyme Le Brun ait suffisamment noté ce fait établi

En revanche, on lit ceci sous sa plume p.76 : "A la fin du XIXe, nul encore ne relève le caractère criminel de l'esclavage ni de la traite négrière et cet état d'esprit va perdurer". Jusqu'à la fin du XIXe ! Mais qu’ont fait les différentes associations anti esclavagistes pour être ainsi rayées des mémoires ?

Le Brun qui reprend systématiquement toutes les légendes mythifiant Surcouf, non sans préciser qu'elles ne sont fondées que sur l'imaginaire malouin, en reproduit une qui vaut son pesant d’or. Surcouf, croisant au large du Cap Vert deux navires négriers américains et constatant l'état des captifs, aurait fait promettre à l'un des deux capitaines d'abandonner cet atroce métier. Que ne l’a t il fait lui-même ?

Mon homonyme à le bon goût d'indiquer que l'anecdote n'est pas marquée au coin de la vérité.

-Surcouf marin de légende. Il y a surtout une légende Surcouf.

Le jeune Surcouf qui grimpe aux vergues peut séduire.

Le capitaine célèbre date déjà d'une autre époque que la sienne.

L'armateur revenu vieilli avant la quarantaine à son port de naissance est exclusivement occupé de son propre intérêt et de celui de sa famille.

Il est devenu si gras qu'il lui faut acheter des ceintures pour lui soutenir le bas ventre.

A notre époque du Sommet pour les océans, je crains qu'il ne nous faille choisir d'autres héros.

Ouvrages : Michel Vergé-Franceschi Surcouf. La fin du monde corsaire Passés/composés et Dominique Le Brun Surcouf. Le tigre des mers Tallandier