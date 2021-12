Cole Porter était un garçon merveilleusement doué, peut-être trop. Elevé comme un petit lord dans une famille de la bourgeoisie cultivée, ses œuvres ont pourtant rivalisé avec le meilleur jazz noir. En 1918, il arrive à Paris...

Cole Porter à New York en 1939 © Getty / Michael Ochs Archives

-Le Châtelet présente, sous forme de revue de music-hall, un spectacle autour de Cole Porter, grand parolier-compositeur américain destiné à Broadway mais qui vécut les années 1920 à Paris.

Cole était un garçon merveilleusement doué, peut-être trop. Elevé comme un petit lord dans une famille de la bourgeoisie cultivée, ses œuvres ont pourtant rivalisé avec le meilleur jazz noir.

En 1918, il arrive à Paris. Il dira qu'il s'est engagé dans la Légion étrangère. En tout cas, en 1918, il se marie à la mairie du XVIIIe avec Linda Lee Thomas, une compatriote millionnaire.

Les Porter sont riches, elle plus que lui. Ils aiment recevoir. Ils deviennent des figures de proue dans la cohorte alors nombreuse des Américains à Paris. Linda Lee est omniprésente dans le beau spectacle que Christophe Mirambeau a inventé au Châtelet avec la brillante compagnie des Frivolités parisiennes.

Mais, à un moment, survient un personnage qui va jouer un rôle décisif.

C'est Boris Kochno.

Encore adolescent, après avoir fui la Russie bolchevique via Odessa et Istanbul, il est devenu à Paris l'amant de Diaghilev, l'animateur des Ballets russes. « Vous serez mon secrétaire », lui a dit le vieux barine." « C’est-à-dire », a demandé le jeune homme. « Vous inventerez votre métier », s'était-il entendu répondre. C'est ainsi que Boris, grâce à son autorité souvent féroce et son goût toujours sûr, avait mué en numéro 1 bis de l'illustre compagnie.

-Il se trouve que, beaucoup plus tard, vous l'avez bien connu.

J'ai même encore chez moi les portes cigarettes en argent que Diaghilev lui avait donné à cette époque, quand il lui avait écrit le livret de La maison de Matriona.

En ce début des années 20, Boris et Cole étaient engagés chacun de leur côté.

Mais, raconte Christophe Mirambeau, il n'y avait pas que Paris pour les rencontres mais aussi Venise où Diaghilev passait l'été au Danieli et ou la journaliste Elsa Maxwell attirait les artistes lancés au Lido.

Cole et Boris s'arrangent donc pour filer le parfait amour :

« Tu es ma steppe russe

Tu es ma Fine Napoléon

Tu es le camembert

Tu es le Dante de L'Enfer »

Paroles de Cole. Bien chanté, bien chorégraphié, ce n'est pas idiot du tout, je vous jure...

-Vous est revenu un souvenir de Boris Kochno, au Châtelet justement.

Boris, après la mort de Diaghilev, avait poursuivi son parcours de directeur de compagnie de ballet. Il avait eu comme compagnon le grand peintre de théâtre Bérard.

Il incarnait la modernité passée à l'histoire et je suis allé souvent l'interroger comme on interroge un trésor vivant.

Les circonstances ont fait qu’à la fin de sa vie alors qu'il était infirme et seul, j'avais, parmi ses amis, pris un tour de garde.

Et un soir donc, je l'ai emmené au... Châtelet. Il marchait difficilement en s’appuyant sur deux cannes.

Cela n'avait pas été simple de l'extraire de sa petite maison biscornue dans le quartier Montorgueil, puis du taxi et enfin de le faire parvenir jusqu'au premier rang du théâtre -ailleurs il n'aurait rien vu.

Et voilà qu'un tiers de siècle plus tard, il n'est plus cloué à son fauteuil, il est sur scène par un jeune homme bondissant.

Je le vois même avec Cole jetant par-dessus les moulins veste, chemise pantalon :

« Je chante comme un ruisseau

Je gambade comme un agneau. »

-Dans le spectacle, c'est Cole qui dit davantage son amour.

Tandis que Boris s'efface, disparait...

Boris qui, plus tard, donnait audience avec une certaine solennité dans son salon. Derrière lui, posé sur un chevalet, un grand portrait de Géricault qui, d'ailleurs, n'en était pas un mais il avait été acheté aux Puces en compagnie de Max Ernst, ce qui n'était pas rien. Il jouait avec son fume-cigarette, déposant ses cendres dans une boite à mégots inestimable car signée et offerte pendant l'Occupation par Picasso.

Je l'ai peu interrogé sur Cole Porter mais j'ai le souvenir qu'il n'en parlait pas spontanément, en tout cas pas longuement.

« L'a-t-il aimé? » demande Mirambeau. Boris répétait : « J'évite absolument le vocabulaire de l'amour, et je le cite, tout ce qui s'ensuit ».

De Diaghilev et de Bérard dont il entretenait plus facilement ses visiteurs, il disait simplement : « On s'entendait bien, voilà tout. »

Après la mort de Boris, alors que je disposais encore de la clé de sa maison, je suis monté jusqu'au grenier où les archives d'une vie riche d'excès pourtant, étaient parfaitement rangées.

Il y avait des lettres de Cole, me semble-t-il, mais je ne les ai pas ouvertes.

S’écrivaient-ils encore alors que Cole, le premier des deux, était devenu infirme dès 1937, à la suite d'une terrible chute de cheval ?

« Tu es mon ruisseau

Je gambade comme un agneau. »

Cole Porter in Paris - du 11 décembre 2021 au 1er janvier 2022 au Théâtre du Châtelet à Paris