Le New York Times publie une enquête au long cours sur Haïti, appelée, espère-t-il, à faire beaucoup de bruit. Le journal soutient que, s'il est entré dans une spirale de malheurs, la responsabilité en revient largement aux Etats-Unis et à la France qui l'ont soumis à un endettement insupportable.

Portrait du baron de Mackau, amiral francais d'origine irlandaise (1788-1855). © AFP

On sait qu'Haïti est un pays dont les liens avec les Etats-Unis comme avec la France sont serrés. Parlons seulement aujourd'hui de la France qui occupe le début et la fin de l'enquête.

Les rapports supposés privilégiés d'Haïti avec la France! Ils sont souvent à sens unique. Régis Debray écrivait: "Le faible connait le fort qui le méconnait." Il écrivait cela en 2004 pour le bicentenaire de l'indépendance du pays acquise, en 1804, après une victoire sur les troupes de Bonaparte. "Ah bon, le petit Caporal vaincu par des Noirs? Première nouvelle", ont dû se dire beaucoup de Français à l'époque... Depuis, la figure du général haïtien Toussaint Louverture est mieux connue mais qui, chez nous, se souvient de l'évènement dont part l'enquête du New York Times? A savoir l'arrivée d'un délégué de Paris, Mackau, qui, en 1825, est venu mettre entre les mains du président haïtien un marché inégal: "Nous allons reconnaitre l'indépendance que vous avez conquise il y a vingt ans mais il faut que vous payiez en cinq termes une somme astronomique afin de dédommager nos anciens colons." Sinon? Mackau n'est pas venu seul et il désigne son escadre.

C'est Charles X, le dernier roi Bourbon, qui a choisi cette manière forte. La Restauration a ceci de commun avec notre époque qu'elle est obsédée par les réparations. Sauf qu'elle, elle veut réparer les horreurs révolutionnaires. Un milliard pour les émigrés qui ont dû quitter la France en 1789, 150 millions pour les colons dépossédés... La monarchie de Juillet proposera en 1838 un échéancier moins défavorable mais Haïti paiera jusqu'en 1886, contractant à cet effet des emprunts qui la mettent entre les mains de banques françaises. Le point de vue du Times est celui-ci: l'esclavage avait structuré Haïti, ensuite ce sera l’endettement.

Le journal a pris les moyens d'étayer ses affirmations. Quand une rédaction compte 1700 journalistes, sa chefferie a peut déléguer quatre d'entre eux pendant plus d'un an pour plonger dans" des milliers de pages d'archives, certaines vieilles de plusieurs siècles (plusieurs siècles?) Et qui n'avaient jamais été étudiées par des historiens." Sauf que les historiens - il en est d'excellents à Haïti- citent leurs sources. On est heureux quand le Times le fait, rarement. Ainsi ce registre de 990 pages conservé aux Archives du monde du travail à Roubaix, qui contient les demandes d'indemnisation des familles de colons. On aimerait savoir mieux comment elles sont formulées. Evoquent-elles les massacres dont elles ont été victimes? Mais les journalistes du Times ne semblent pas avoir découvert qu'après l'indépendance, les derniers Blancs ont été éliminés physiquement, systématiquement.

Le New York Times date le début de la catastrophe de 1825. Mais que s'est-il passé en effet entre l'indépendance 1804 et 1825 ? Le Times se contente de dire qu'Haïti attend le retour des Français et que son chef, Dessalines, construit une grande Citadelle, dont la photo est publiée. Dessalines s'est proclamé empereur et a installé aux postes-clés des militaires qui sont autant de féodaux. Il est assassiné en 1806. Son successeur dans la partie Nord du pays, le roi Christophe, poursuit sa politique de coercition. La main d'œuvre rurale est assujettie à un asservissement qui se substitue à l'esclavage. C'est le prix à payer pour maintenait une économie de plantation, qui néanmoins, diminue inexorablement.

Puis s'ouvre un nouveau moment avec le président Boyer. C'est lui qui va se trouver face à l'escadre française. Il bénéficie de la durée, gardant le pouvoir jusqu'en 1843. Il bénéficie surtout d'un élargissement de son espace. Fait inouï, il réussit à réunir Haïti et le territoire dominicain voisin, reconstituant la grande ile de Saint-Domingue..

Mais la greffe ne prend pas et sa politique échoue. En fait, Haïti, avant d'être étranglé par l'endettement, n'a pas résolu la question agraire - ce qu'ignorent complètement les journalistes du Times. Alors que les grandes plantations dépérissent, la multiplication des petites propriétés ne signifie aucunement l'émancipation des paysans qui restent coincés dans leur micro-espaces, complètement séparés des villes inaccessibles et de leurs boutiquiers qui, eux, passent sous le contrôle des grands commerçants anglais, américains, français. L'endettement viendra s'ajouter au mal structurel haïtien qu'est la fragmentation de l'espace.

Les journalistes du Times disent que, sans le remboursement de la dette à la France, l'état aurait pu, par exemple, construire des routes. Ils calculent tous les préjudices subis. Et dressent en effet des tableaux chiffrés dont on ne voit pas comment on pourrait les achever. Tant de francs pour le paiement, tant pour le remboursement des emprunts contractés pour payer, tant d'argent retiré à la consommation des Haïtiens, tant aux investissements qui auraient pu avoir lieu...

Le Times ajoute que quinze historiens et économistes ont été appelés à la rescousse pour faire en sorte que cette comptabilité ne devienne pas onirique. Et, surprise, presque tous aboutissent au montant auquel était parvenu en 2003 l'ancien président haïtien Aristide. Il faut dire qu'Aristide se serait fait conseiller à l'époque par un cabinet américain. Son mouvement, Lavalas, s'appuyait sur la colère de la misère dans les bidonvilles et avait laissé entrevoir aux Haïtiens un dédommagement qu'ils se partageraient. Comment ? Aristide n'en soufflait mot.

Si le but du New York Times est de dire qu'Aristide avait raison, il est rempli. Le journal conclut en racontant comment l'ancien président a été déchouqué à, son tour, forcé à quitter le pays par les Etats-Unis et, dit le Times, la France. Reste maintenant au Times à mener une enquête sur Aristide qui n'est pas nécessairement le martyr qui dit la vérité.