Sous de Philippe le Bon, le duché de Bourgogne s'étendait jusqu'à la Flandre en passant par la Picardie, le Brabant et le Luxembourg. A la grande inquiétude du roi de France mais aussi du Saint Empire romain germanique qui finira par appeler à combattre ce duc qui se sentait pousser des couronnes

Le duc de Bourgogne Philippe le Bon et sa cour - miniature de David Aubert vers 1430 © Getty / Keystone-France

-Emmanuel Macron accueille Angela Merkel pour des adieux chaleureux... en Bourgogne. Le mensuel L’Histoire a eu le nez fin en consacrant son dernier numéro aux ducs de Bourgogne. Il titre : les princes de Bourgogne, la puissance fracassée en 1477.

C’est la date de la défaite de Charles le Téméraire.

Mais on se souvient encore de l'odeur alléchante des agapes qu'au XVème siècle offraient les ducs de Bourgogne.

Rappelons au président et à la chancelière le menu de la bombance fameuse de 1464. Un pâté abritant 28 personnages « vifs », un château au sommet duquel apparaissait la fée Mélusine tandis que de ses flancs tombait de l'eau d'orange. Et comme c'était un festin a entremets, régulièrement des intermèdes chantés et dansés.

L'hôte cette année-là était le père de Charles le Téméraire, Philippe qui était surnommé le Bon mais qu'on aurait pu appeler le Jouisseur.

Vaisselle d’or et d’argent, échansonnier, panetier etc. Philippe menait grand train. 160 peintres ont travaillé pour lui dont Van Eyck et Van der Weyden. Mais il était doté d’une Chambre des comptes qui étalonnait ses impôts sur ses dépenses. D’ailleurs, son administration était importante : des juges qui ne voulaient pas être sous la tutelle du Parlement de Paris, un conseil ducal a la tête duquel se tenait un chancelier. Rolin pendant trente ans. Rolin qui créa les Hospices de Beaune ou se rendent aujourd'hui Emmanuel Macron et Angela Merkel.

-A l’époque de Philippe le Bon, la Bourgogne avait débordé largement de son assiette de Beaune et Dijon.

Le festin de 1464 dit du Faisan a été donne à Lille.

Le duché s'étendait jusqu'à la Flandre en passant par la Picardie, jusqu'en Brabant et Hainaut en passant par le Luxembourg. Il lui manquait souvent la continuité territoriale, ce à quoi Charles le Téméraire voudra remédier en conquérant la Lorraine.

A la grande inquiétude du roi de France Louis XI mais aussi, à l’Est, du Saint Empire romain germanique qui, en 1475, finira par appeler ses sujets à combattre ce duc qui se sentait pousser des couronnes. La chancelière sait ce qu'était la Lotharingie : cet état-chimère avait existé après Charlemagne et pouvait revenir dans son lit, entre Mâcon et... Amsterdam. Les Allemands, si on peut employer le mot à l’époque, n’aiment pas cela.

-Louis XI qui avait juré d’agrandir son domaine regardait aussi la Bourgogne avec inquiétude.

D’autres duchés ne demandaient qu’à accéder à l’indépendance : celui du duc Jean II de Bourbon qui avait son hôtel et sa cour a Moulins, celui de François II de Montfort, duc de Bretagne qui agrandissait son château de Nantes.

Le journal de Dijon s'appelle Le Bien Public. Le président et le Premier ministre font profession de bien aimer la presse quotidienne régionale. Se souviennent-ils que dans les années 1460, une Ligue du Bien Public se constitua autour des ducs de Bourgogne, de Bourbon et de Bretagne. Le roi ne put empêcher les troupes bretonnes et bourguignonnes de converger non loin de Paris qu’il dut fuir. Les conditions que lui imposèrent les grands féodaux furent humiliantes et, peu après, en 1468, il dut accepter une entrevue sous contrôle à Péronne ou Charles le Téméraire se montra un interlocuteur beaucoup plus bruyant qu’Angela Merkel aujourd'hui.

-Il fallut deux générations et quatre souverains en France pour réussir l’intégration au royaume des trois duchés qui semblaient presque parvenus à l’indépendance.

Le numéro de l’Histoire fait l’inventaire des erreurs que commit Charles le Téméraire qui n’aurait pas dû perdre parce qu'il était le plus fort. Il s'avéra trop centralisateur notamment face aux villes de la future Belgique et des Pays Bas.

En 1477, il trouve la mort à la bataille de Nancy dont il voulait faire sa capitale. François II de Bretagne sera lui, battu à Saint-Aubin du Cormier en 1488. La mort d’Anne de Bretagne en 1514, la trahison du connétable duc de Bourbon en 1523 et la confiscation de ses biens signifieront la fin des duchés de Bourbon et de Bretagne.

Néanmoins les Bourbonnais continuent à se sentir uniques. Les Bretons bien davantage encore, évidemment.

Et les Bourguignons font bon accueil aujourd'hui à Angela Merkel parce qu’elle fut chancelière d’un état fédéral, ce que refusa de devenir la France.

-Le numéro de novembre de L’Histoire : princes de Bourgogne, la puissance fracassée.