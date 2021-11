Les Gilets jaunes ont tiré leur appellation d’un objet-emblème qu'ils ont eux-mêmes choisi. En 1675, en Bretagne, la rumeur disait que l'impôt sur le sel avait pris l'habit blanc d'un fantôme ou de l'Ankou. Les paysans furieux de l'impôt trouvèrent une protection en se coiffant d'un bonnet rouge.

Gilets jaunes lors de La rencontre nationale des Communes Libres et des initiatives Municipalistes de Commercy le 18 et 19 Janvier 2020 © AFP / Patricia Huchot-Boissier / Hans Lucas

-En prélude au déplacement, demain, du 13/14 a Commercy, lieu-carrefour des Gilets jaunes, vous nous munissez d'un livre bien utile, une Histoire des révoltes populaires en France.

Publiée dans l'excellente collection Repères aux éditions de la Découverte et signée Gérard Vindt, un professeur concerné par le sujet mais assez agile pour garder avec lui la distance suffisante.

Demain, vous prendrez à Commercy la température locale d'un mouvement qui fut national.

Parcourez avec Gérard Vindt la gamme des mots, qui peuvent exprimer différents moments des révoltes.

Elles pouvaient n’être plus des séditions, plus même des tumultes, des émotions; après un sas de refroidissement, elles pouvaient ne plus se manifester que par une simple effervescence ; il leur arrivait néanmoins de continuer à bas bruit, elles ne provoquaient plus que des sensations de temps à autre. Mais il faut se méfier du tumulte qui dort, il peut carillonner soudain.

Le vocabulaire ne manquait pas aux chroniqueurs d’autrefois.

-Des chroniqueurs qui, sous l’Ancien Régime, n’éprouvaient guère de sympathie pour les Croquants et autres Ciompi...

Les Ciompi c’étaient les ouvriers des villes textiles dont les mains étaient jaunes à force de plonger dans la teinture destinée aux laines.

S'il faut tirer des leçons du livre de Vindt, la première, c'est qu'il ne faut pas se laisser donner son nom par les adversaires.

Les badauds ont vite fait de vous traiter de Rustauds.

Les Gilets jaunes ont tiré leur appellation d’un objet-emblème qu'ils ont eux-mêmes choisi. Vindt fait le rapprochement avec les sans-culottes qui refusaient le jabot, la culotte au-dessus du genou et le bas en dessous.

En 1675, en Bretagne, la rumeur disait que l'impôt sur le sel, la gabelle, avait pris l'habit blanc d'un fantôme ou de l'Ankou qui parcourait les chemins en quête de morts : les paysans furieux de l'impôt trouvèrent une protection en se coiffant d'un bonnet rouge.

Le livre cursif de Gérard Vindt fait souvent référence à la somme de Jean Nicolas, paru il y a vingt ans : 8000 rebellions recensées entre 1661et 1789 sur 600 pages.

A la recherche des signes distinctifs utilisés par les uns et les autres de ces colères, j'ai repéré la révolte des Masques armés...

-Les masques armés ?

Nous sommes dans le Vivarais, l'Ardèche actuelle, sous le règne de Louis XV.

Une nuit, une troupe de paysans s'en va attaquer le centre du bourg de Joyeuse. Ils veulent faire un mauvais sort aux collecteurs d'impôts : ce sont très souvent les taxateurs, tous ceux qui obligent les bonnes gens à se surendetter qui provoquent l'émoi lorsqu'un seuil intolérable a été franchi. Les paysans de Joyeuse ont le visage complètement barbouille. On ne peut les reconnaître.

Non plus que, plus tard, sous le règne de Louis XVI cette fois, dans la même région, entre Les Vans et Joyeuse, ce meneur d'un groupe que nul n’a identifié : ses hommes étaient masques et lui aussi. Pour le reste, il était vêtu une redingote couleur gris blanc ; lui portait culotte et bas...

Étaient-ce les mêmes Masques armes qui, plus tard s'attaquèrent, dissimulés toujours, au seigneur de Planchamp, près de Villefort ? Le bonhomme survécut mais, deux ans après, il fut assassiné...

Les révoltes populaires ont de la mémoire : les premiers exploits des Masques armés datent de 1735, leur fin n’est scellée qu'en 1789.

L’historien ne peut rien prévoir mais vous pourrez dire aux Gilets jaunes de Commercy que leur nom sera utilisé pendant plus d'une génération. Les Bonnets rouges de 1675 ont bien été ressuscités en... 2013.

-D'autres messages à transmettre ?

Eh bien, Gérard Vindt observe que les révoltes, si elles peinent à organiser une conduite politique, aspirent à une conduite morale. Vindt dit même plus : a une économie qui soit morale. Les dominés ont le sentiment d'être constamment "calculés" par les dominants, qui se demandent: jusqu'où puis-je aller dans leur exploitation. Eux entendent ne plus être méprisés.

Enfin, observe Vindt, une citoyenneté négative, c'est peut-être plus fécond qu’une citoyenneté passive ? Non ?

Avouez que je vous facilite la tâche avant votre aventure à Commercy...

Ouvrage : Gérard Vindt Histoire des révoltes populaires en France XIIIe-XXIe siècle La Découverte