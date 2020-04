Mesure de santé publique nécessaire pour contenir l’épidémie, le confinement peut avoir un impact psychologique sur une grande partie de la population. Anxiété, troubles du sommeil, symptômes de stress-post-traumatique … Comment évaluer les risques sur la santé mentale ?

Sujet important, car l'enfermement prolongé en ce moment de quatre milliards de personnes peut avoir de nombreuses impacts psychologiques. Différentes populations, comme les personnes en confinement, mais également les malades isolés, les familles en deuil ou les personnels soignants épuisés, sont directement concernés par cette situation totalement inédite.

D'où l'importance de pouvoir identifier dès maintenant les facteurs de stress afin d'anticiper leurs effets le plus rapidement possible. Et tout le monde n'est pas égal face à ces perturbations. Certaines populations sont plus vulnérables que d'autres que d'autres en raison de leurs antécédents ou de leur niveau de ressources économiques, mais aussi cognitives. Se retrouver confiné en famille dans un logement exigu représente par exemple un facteur aggravant.

Est ce qu'on peut déjà évaluer le retentissement psychologique d'un tel événement sur les personnes confinées ?

Alors, il faut rester prudent, car le confinement est récent. Il faudra des études scientifiques longues pour avoir une idée réelle de ce qui s'est passé sur le plan psychique. Néanmoins, des travaux tirés de précédentes épidémies ainsi que les premiers retours d'enquêtes menées en Chine peuvent nous aider quand même à avoir quelques éléments.

Il y a d'abord cette publication sortie dans The Lancet le 26 février, qui a permis d'analyser 24 études dans la littérature scientifique concernant 10 pays. Lors de précédentes épidémies, elle montre que la durée du confinement elle même est un facteur de stress et qu'une durée supérieure à dix jours était prédictif de symptômes post-traumatiques, de comportements d'évitement et de colère.

Parmi les facteurs de stress, on trouve la peur d'être infecté ou de transmettre le virus.

L'ennui, bien sûr, la frustration et le sentiment d'isolement, mais aussi l'absence de clarté sur les niveaux de risque et l'absence de transparence sur la sévérité de la pandémie.

Du côté de la Chine, une enquête a porté sur le degré de détresse psychologique de la population. Elle a permis de collecter 52 000 réponses dans ce pays. Elle révèle que 35 des personnes avaient un stress psychologique modéré et que ce sont les personnes âgées ou isolées, les femmes et les adolescents qui sont les populations les plus fragiles.

Dans le même temps, cette enquête indique l'émergence de symptômes psychiatriques nécessitant une prise en charge chez 5% de la population au bout de trois semaines de quarantaines.

Quelles sont les autres populations qui peuvent être particulièrement affectées ?

On pense bien aux patient, souffrant de troubles psychiques et qui sont plus vulnérables, mais aussi au personnel soignant, qui représentent une autre population à risque qui n'a pas l'habitude d'être prise en charge pour son propre accompagnement psychologique. Vous l'avez compris, dans un contexte si particulier, tout le monde est concerné. Les personnes à risque, comme la population générale. Car traverser une épidémie et un confinement est un événement qui peut marquer durablement.

Vos questions avec Astrid Chevance, psychiatre et doctorante en épidémiologie clinique à l’université Paris Inserm

Bruno Duvic : Quand on souffre de maladie chronique psychique quel est l'effet du confinement ?

Astrid Chevance : "Quand on a une maladie chronique, que ce soit psychique ou autre, le confinement est plus difficile parce que souvent, pour sortir des maladies, on essaye de recréer des routines de soin et de vie quotidienne que le confinement vient entraver.

En cas de déstabilisation émotionnelle, ne pas hésiter à appeler son médecin référant. Et faire un petit tour pour faire redescendre la pression. c'est mieux que de se remettre à boire, à trop fumer, trop manger ou être agressif avec son entourage. Et il est important de conserver un suivi même par téléphone, ou en visioconférénce. La Croix Rouge a mis un numéro de téléphone à disposition :

