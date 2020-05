Alors que certains soupçonnent un laboratoire chinois d’être à l’origine de l’épidémie de Covid-19, les récherches et découvertes penchent davantage pour une origine naturelle.

Le Sars-Cov2 est-il sorti d'un laboratoire ? © Getty / Andriy Onufriyenko

Nous en parlons avec Bruno Canard, directeur de recherches au CNRS à Marseille. Il travaille sur les virus émergents et les coronavirus depuis 2002.

Les laboratoires qui étudient les virus passent par une procédure d’agrément, qui répond à un cahier des charges très strict. Par exemple, pour les virus les plus dangereux, qui sont très contagieux et pour lesquels il n’existe ni traitement ni vaccin, les laboratoires doivent être de niveau P4, le plus élevé, avec des contraintes de sécurité extraordinaires. C’est le cas pour des virus comme ebola, marburg et nipah.

