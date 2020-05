Pourquoi ont-ils été si peu pris en compte dans la gestion de la crise ? Pour le pédopsychiatre Richard Delorme, les enfants sont les grands oubliés de la crise sanitaire causée par le Covid-19. Il s’inquiète des conséquences de la crise sanitaire actuelle sur la santé mentale des enfants.

L'angoisse et le stress des enfants face au contexte d'épidémie a-t-il peu été pris en compte ? © Getty / Dobrila Vignjevic

Nous en parlons avec Richard Delorme, pédopsychiatre, chef du service de pédopsychiatrie de l’hôpital Robert-Debré et coordonnateur du Centre d’excellence pour les troubles du neuro-développement (InovAND)

